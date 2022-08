NJOJ SAM SLAO PARE I POKLONE Novi zadrugar progovorio o TEŠKOM životu, a onda potom javno raskrinkao OVU zadrugarku, ŠOK DETALJI!

Strahinju Trajkovskog, poznatijeg kao Hinja, bice novo lice na velelepnom imanju u Šimanovcima, on je ovim putem progovorio o devojci koja i dalje ne zna da on ulazi u "Zadrugu 6", kao i o poklonima koje je Ana Spasojević dobila od njega.

Ko si, odakle si, čime se baviš i koliko imaš godina?

- Ja sam Strahinja Trajkovski Hinja. Imam 30 i kusur i i dalje me žele. Uglavnom pišem jako lepe tekstove koji nemaju veze sa onim što ja izvodim, i takođe sam pevač. Uglavnom pišem narodnjake, a radim tipa trep, rep, tj pišem.

foto: Happy screenshot

Kakvo je bilo tvoje detinjstvo?

- Kad god se to pomene odmah se uozbiljim i krenm da mucam. bilo je dobro dok nisam postao svestan sebe i napuni tih nekih sedam, osam godina kad su mi se roditelji razveli. To nije bio običan razvod braka već nešto malo drugačije. Ja kao dete od šest, sedam godina nisam znao šta je, nevideći majku dve godine i ne znajući gde je. Bilo je jako puno nasilja tu , leteli su tanjiri, čaše, flaše i ja sam sve to gledao. Nekad sam bio primoran da gledam.

Jel si sad u kontaktu sa mamom?

- Jesam,s ad koliko toliko. U skroz korektnim smo odnosima. Mnogo mi je falila. Koliko god da si jak dete si i jednostavno ti fali majčinska ljubav.

Da li si sarađivao sa nekim estradnim imenima do sada, i u pevačkom smislu i kao pisac?

- Gavrilović mi je tražio jedan tekst. Sad ne želim da ulazim u to da li je on imao da priušti sebi taj tekst, ali je rekao da je to nešto što je jako dobro i da može jako dobro da se kotira. Sa Čedom Čvorkom sam neki dogovor da mi radi jednu jako lepu baladu. NIsmo se dogovorili, tražio je malo više nego što ja mislim da treba. Smatrao sam da to uopšte nije toliko kvalitetno da bi dobio toliko novca. Često odem kod Gagijja Leksington bend, porazgovaramo i odem kod njega u restoran gore. Sa Gastozom sam razgovarao, imamo taj neki isti pravac. Kad čujem strani intstrumental koji mi se dopadne, ja od toga napravim dobu matricu i roz nju mi ide sve. Ja pišem i balade i trep i rep, to su jako kvalitetne stvari. Treba biti mnogo gladan da bi došao docilja, a ovog puta sam mnogo ogladneo.

foto: Printscreen/Narod pita

Zbog čega je došlo do sukoba sa Anom Spasojević?

- Ja izlazim gore i novinari mi prilaze i govore nešto što ja nisam rekao i to me pogađa. Ja sam na jeziku jako britka sablčja, enmam dlake na jeziku. Poštujem žene i ženski rod ali kad su tako neke stvari u pitanju ja sam rekao britka sablja. Sečem iz korena kamenjarke i odrone. Nisam to rekao za nju. Samo mi je jako krivo kad neko slaže. Nije niko i ništa, pa ko si ti ušla si tamo osam meseci i nisi se videla ženo. Čak smo i bili okej. Da pominjem ja sad da sam ulazio u njen lajv da je giftujem i koliko, šta i sa kog profila neću da spominjem. Mogu njoj da kažem a ona ako je čovek ona će da prizna, ali joj neću prebaciti.

Ako uđeš u Zadrugu 6 da li ulaziš kao zauzet ili slobodan?

- Kao zauzet, a unutra iskreno ću vam reći može svašta da se desi.

Šta kaže tvoja devojka što ulaziš?

- Prvo me pitaj da li zna. Ne zna. Ona zna nešto ali ja sam joj rekao daj sprdnja, nije ništa. Poznavajući nju, ne znam.. Ja sam ostavio njen broj telefona a ona pojma nema o čemui se radi.

