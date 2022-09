PREVARIO JE, IZDAO, OSTAVIO NA CEDILU SAMU: Subotićka skovala plan kako da ZAUVEK veže Pecu uz sebe, Ljuba i Karađorđe zgroženi

Aleksandra Subotić oprostila je nevenčanom suprugu Petru Peci Raspopoviću prevaru sa njenom najboljom drugaricom Majom Marinković, a kako bi održala brak, vredno radi na tome da dobiju još jedno dete.

Kako izvor otkriva, Subotićeva je iskoristila to što je njen suprug spreman na sve da ona zaboravi prevaru, pa je pristao i na drugo dete iako joj je više puta naglasio da nije za proširenje porodice.

- Još kada je Aleksandra rodila njihovog sina Jovana, Peca joj je rekao da ne planira više dece i da je s tim završio. Budući da je ona oduvek maštala da ima bar troje, pokušavala je da ga ubedi da rade na drugom detetu da bi razlika u godinama bila manja i da bi ih lakše odgajala. On to nije želeo ni da čuje. Ipak, kada je odlučila da mu oprosti preljubu, stvari su se promenile, a već prvih dana pomirenja mu je naglasila da želi još jedno dete, na šta je on pristao - priča izvor za Alo i otkriva da Subotićeva nema podršku svojih najbližih.

- Još jedno dete za Aleksandru znači sigurnost da će Peca ostati uz nju i da je nikada više neće ostaviti. Ipak, članovi njene porodice i najbliži prijatelji nikako se ne mire s tim što ona želi da rodi još jedno dete čoveku koji ju je na najbolniji način izdao, prevario i ostavio je samu - kaže izvor.

Maja: Našli su se na deponiji! Maju Marinković neprijatno je iznenadilo pomirenje bivšeg dečku sa nevenčanom suprugom, pa im je u razgovoru uputila niz uvreda.

- Zaslužuju jedno drugo. Verujem da su se njih dvoje ponovo spojili pored neke deponije. To mi je jedino logično objašnjenje. Želim im svu sreću i kosmičku ljubav do sledećeg puta kada poželim da se zabavim, ako uopšte i budem želela. Pričao mi je da koristi vijagru da bi mogao da spava s njom, ali i da mu nije problem da je nabavi. Time je problem rešen i za njih nema zime - zaključila je Maja.

