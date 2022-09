"MISLITE DA BIH JA IMAO M*DA DA KAŽEM NE VELJI NEVOLJI?" Baka Prase na ovom rođendanu upoznao Belivuka a ovo je rekao o ŠAMARANJU

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, pošto se vratio iz ilegale u kojoj je bio jedno vreme, na društvenim mrežama prvo je napao repera Vojaža zbog uloge u seriji " U klinču", jer mu je zasmetala njegova gluma, a onda se okomio i na vlasnika Televizije Pink Željka Mitrovića tvrdeći da mu navodno duguje pare.

U jednom od odgovora Željka Mitrovića Baki Prasetu spomenuo je i Bogdanovo navodno poznanstvo sa Veljkom Nevoljom, kao i to da "neće da piše ni o njegovim poznastvima i zajedničkim rođendanima sa Veljom Nevoljom i drugim pripadnicima klana"...

Podsetimo, prošle godine je Bogdan saslušavan zbog veze sa Veljkom Belivukom, a on je sa pratiocima na društvenim mrežama otkrio detalje njihovog poznanstva.

"Šta je prva stvar koju mi je Velja rekao kad me je video prvi put u životu? Lažem, nije prvi put. Ja sam njega jednom davno upoznao, ali nisam znao da je on Velja Nevolja", započeo je Baka Prase.

Baka se osvrnuo na tvrdnje da ga je Belivuk šamarao, pa je opisao kako su nastale ove priče.

"A nije mi lupio šamar, to su gluposti. Te priče, Velja Nevolja lupao mi šamare, tukli me na stadionu, to su sve gluposti, to su gradske priče koje pričaju oni navijačići, mali debilkovići koji idu i pričaju po gradu gluposti nekoj ribi 'ja sam šamarao Baku Praseta' da bi je je*ao i onda ta riba ispriča 'Velja Nevolja je šamarao Baku Praseta' i tako se šire priče", rekao je jutjuber.

Baka je takođe odgovorio i na pitanje da li je tačno da ga je Velja Nevolja pitao da li mu je potrebno obezbeđenje, zbog čega je Prase rekao da "lako može da demantuje te priče":

"Da li mislite da bih ja imao mu*a da kažem ne Velji Nevolji?"

Baka je potom otkrio i da je "2018. bio pozvan na dečiji rođendan u Šapcu" i da je tek tada upoznao Belivuka.

"Dobijam poziv od jedne prijateljice i kaže imaš poziv za rođendan kod nekog klinca, baš je bitno da odeš i ja kao ok. Idem u Šabac, vozač dolazi po mene, kad tamo obezbeđenje oko dečije igraonice u Šapcu", istakao je on.

Podsetimo, jutjuber Bogdan Ilić je u martu prošle godine saslušan u SBPOK, zbog veze sa Veljkom Belivukom. Ilić se u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala zadržao pola sata.

