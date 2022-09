POSLE SAOBRAĆAJNE NESREĆE, SADA I OVO: Pevačica doživela NEZGODU, završila na ušivanju, glava joj KRVAVA, ŠOK FOTKE! (FOTO)

Pevačica Ruža Rupić objavila je na Instagramu video i otkrila da je sinoć doživela nezgodu zbog koje je završila u bolnici.

Naime, ona je pala na ulici i povredila bradu.

foto: Printscreen/Instagram

Odmah se uputila u bolnicu, gde su morali da joj ušiju ranu.

Ne znam šta mi je bilo, verovatno me je malo stigao i umor. Boli me ali nije strašno, Bogu hvala. Bilo je mokro ja nisam pazila. Verujte mi ozbiljne su pripreme za nove projekte koji me očekuju uskoro tako da verovatno i manjak koncentracije - rekla je Ruža Rupić.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Ruži nije ovo jedina nesreća, pre par godina, pevačica je doživela tešku saobraćajnu nesreću, a o tome je pričala u emisiji.

- Ja sam imala saobraćajnu nesreću, polomila ključnu kost i rebro, i tada sam shvatila da ako tada ne uradim nešto možda neću imati kad. Tako je sve počelo - rekla je Ruža u emisiji "Magazin In".

Kurir.rs

