ESTRADA, SAOBRAĆAJKA, UVREDE, PSIHOTERAPIJA: Ruža Rupić otkrila sve što joj leži na DUŠI, morala je ranije da odraste i SAZRI!

Influenserka, voditeljka i pevačica Ruža Rupić otkrila je detalje privatnosti.

Naime, ona je tom prilikom ona je bez dlake na jeziku govorila o estradi, o međuljudskim odnosima unutar nje, ali i o metodama isceljenja od negativne energije ljudi koji je okružuju, prenosi Alo.

foto: Stefan Stojanović

Vi jutjuberi se često suočavate s najgorim komentarima na društvenim mrežama. S obzirom na to da si mlada počela da se baviš ovim poslom, kako si se nosila s uvredama?

- Svi mi koji se upuštamo u javni posao svesni smo da ćemo biti komentarisani. Ja sam sa 14 godina počela da se bavim ovim poslom, a kada imaš tako malo godina i suočiš se s takvim komentarima, ne znaš o čemu se tu radi. Svaka budala sebi daje za pravo da sedne ispred kompa i da mi napiše: „Ružna si, debela si, imaš tri kilograma pudera na sebi, izgledaš kao da imaš 30 godina...“, i koliko god da sam sada oguglala na sve to, naravno da me je tada povređivalo.

U jednom od svojih videa si pričala o svojim posetama psihoterapeutu?

- Smatram da je u današnje vreme jako bitno da se priča javno o odlasku kod terapeuta i da se širi svest o brizi za mentalno zdravlje. Kada sam u jednom od svojih videa pričala o tome, naišla sam na ozbiljne kritike, jer kod nas je odlazak kod terapeuta i dalje tabu. Meni su psihoterapije jako pomogle, pre svega da rešim gomilu stvari koje sam vukla iz detinjstva i iz prošlosti. Zahvaljujući psihoterapijama, ja sam sredila svoj odnos s tatom. U poslednje dve godine odnos s ocem je mnogo bolji, zbog čega sam jako srećna, ali je na tome moralo dosta da se radi.

Pre mnogo godina si imala tešku saobraćajnu nesreću, nakon koje se dosta toga promenilo u tvom životu?

- Pre sedam godina sam imala saobraćajnu nesreću zbog koje sam morala da ranije odrastem i sazrim. Do tada sam mislila da imam vremena za sve u životu. U saobraćajnoj nesreći mi je polomljena ključna kost, nadlaktica i prvo rebro. Bog me je ipak ostavio u životu jer još uvek nisam uradila ono zbog čega sam ovde. Zato sam čim sam se oporavila odlučila da ostvarim svoje snove i počnem da se bavim javnim poslom, muzikom i Jutjubom.

foto: Printscreen/Youtube

Da li je istina da si bivšeg dečka uhvatila u prevari i da si napravila skandal?

- Jako sam kritična kada uhvatim nekog u laži ili prevari. Ja neću fizički da napadnem ili da uradim nešto loše, ali u naletu besa, još ako na primer kulira moje poruke, sednem u taksi i odem mu pravo na vrata. U tom trenutku me ne zanima ni sa kim je, ni šta je... Ja dolazim po svoje objašnjenje, samo to me zanima. Dva puta su mi se desile takve situacije. Ali ja sam sada, na primer, s tim momcima u ok odnosima.

Pošto si trenutno sama, da li postoji mogućnost da se sa nekim od bivših pomiriš?

- S jednim sam se mirila, odnosno bili smo u kontaktu cele prošle godine, ali kako sam zakoračila u 2022. godinu, rekla sam sebi, a i njemu, nova godina, nova ja, ništa od pomirenja!

Kako ti se Jutjub scena čini danas u odnosu na onu od pre 5, 6 godina kada je tek počela da se razvija?

- Iskreno, mnogo toga se promenilo i postalo je izopačeno. Promenio se sadržaj, pa se dosta jutjubera povuklo. Sećam da kada smo Andrija Jo, Lea Stanković, Marija Žeželj, ja... počinjali, nismo smeli nijednu psovku u videu da imamo, jer klijenti nisu hteli da sarađuju. Nisi smeo da imaš dekolte, morali smo ozbiljno da pazimo na sadržaj. Danas toga nema, slikaju se pozadine, svašta se plasira. Iskreno se nadam da će se dogoditi neka promena i da će se sve unormaliti.

foto: Nikola Anđić

