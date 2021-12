DOSADAN SI AKO NE PROZIVAŠ KOLEGE Ruža Rupić BRUTALNO ISKRENA: Nikada se ne bih bavila ovim poslom da počinjem opet BIĆE SAMO GORE

Popularna influenserka Ruža Rupić istakla je da se nikada ne bi bavila ovim poslom, da počinje sada karijeru.

- Smatram da je Jutjub scena bila mnogo kvalitetnija kada sam ja počinjala, nego što je ovo danas. Kako je došao Tik Tok, promenili su se klinci, promenio se sadržaj... Ranije se pazilo da se ne kaže jedna loša reč slučajno. Danas ako imaš normalan kontent, da nemaš prozivanja, onda si dosadan. Mnogo se više pazilo šta se priča. Psovanje je danas najmanji problem - istakla je jutjuberka.

foto: Kurir televizija

Ona je dodala da se publika promenila i da misli da će sadržaj na ovoj platformi biti samo gori i gori.

- Mislim da će biti samo gore. To da se ne gleda, to se ne bi snimalo. Promenila se publika, promenila su se deca, rijaliti je kod nas postao velika stvar, a prema tome su se i deca promenila. Žao mi je što to kažem, ali mislim da će biti sve gore i gore. Ja sada nikada ne bih ušla u ovaj posao da sam sada na početku. U ovo kako je sada, ne bih ušla nikada. Mi smo se ranije svi zajedno družili, tada smo svi bili ujedinjeni, a ovo sada je potpuno drugačije i meni je jako žao zbog toga - istakla je Rupićeva, koja ne krije da se susreće i sa dobrim i sa lošim komentarima.

foto: Kurir televizija

- Stižu mi i dobri i loši komentari - istakla je Ruža, a svojim kritičarima koji joj upućuju kritike na račun izgleda usana:

- Ako su samo usta u celom projektu problem, ja sam onda odradila svoj posao. Ja ću svoja usta smanjizi samo zbog sebe, sve što budem radila radiću isključivo zbog sebe - istakla je Rupićeva.

