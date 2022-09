MIŠA GROF BESAN: Nikolina Pišek ima novog SPONZORA, dugo je glumila ucveljenu UDOVICU! Evo šta će biti sa Vidojevim DNEVNICIMA

Život najbogatijeg sprskog antikvara Miše Grofa preko noći se promenio kada je njegov sin Vidoje iznenada preminuo u 44. godini života.

O njegovom imovinskom sukobu sa snajkom Nikolinom Pišek dosta se pričalo i pisalo, a sada je ožalošćeni otac za Alo otkrio kakvi su njihovi porodični odnosi pet meseci nakon tragičnog gubitka.

Miša ni ovoga puta nije imao dlake na jeziku, te je izneo detalje iz života Pišekove koja je, kako tvrdi, brzo našla novog finansijera koji je nadomestio Vidojevo odsustvo.

foto: Kurir

- Iskren da budem, mene ne iznenađuje Nikolinino raspušteno ponašanje, dugo je glumila ucveljenu udovicu. Govorio sam da je ona mog sina samo koristila za novac, a sada je to i dokazala. Već putuje, letuje s društvom, pozira u minićima... Dok moj sin leži pod zemljom, ona ispija alkohol po jahtama i slavi. Ne znam samo šta slavi - nije krio svoju ogorčenost na snajkino ponašanje, a otkrio je i da u voditeljkinom životu postoji novi muškarac.

- Ona već ima novog sponzora, uveren sam u to. Za nekoliko dana će pet meseci otkako je moj Vidoje preminuo, previše je to za nju, neće valjda plakati?! Čuo sam da je našla posao na televiziji, a to me ne čudi, snalažljiva je ona. Mada joj je do sada Vidoje nalazio angažovanja jer niko nije hteo da je zaposli. To je neverovatno zlo od žene koje za 10 godina nisam video nijednom da se smeje. Sada se kezi na društvenim mrežama nakon što je muža sahranila, to je nečuveno. Doduše, ne znam ni sada kako se kezi od silnih operacija koje je na licu radila - rekao je Vidojev otac, koji ističe da ne može da prežali što njegov sin nije na vreme uvideo da s pogrešnom ženom osniva porodicu.

foto: Printscreen/Instagram

- Žao mi je samo što nismo mogli na vreme Vidoju da dokažemo kakva je ona. Toliko je lepih, pametnih i vaspitanih devojaka bilo u njegovom okruženju, a on se zakačio za nju. Najgora svinja uvek pojede najbolju krušku. Tako se, nažalost, i sada dogodilo - poručio je Ristović.

Miša je potom otkrio šta se događa s dnevnicima koje je njegov sin vodio, a koje on čuva pod ključem.

- Vidojevi dnevnici su i dalje u sefu, ali sada se nalaze u advokatskoj kancelariji. On je sve pisao na dnevnom nivou, i detaljno je opisao šta se događalo u njihovom braku. Odlučio sam da advokat čuva te spise sve dok ne odlučim da je vreme da se sve objavi i da se pokaže ko je zapravo Nikolina Pišek - zaključio je Ristović.

foto: Damir Dervišagić

Unuku ne viđam, ali ću joj dati nasledstvo Miša je otkrio da i dalje nema kontakt s unukom Unom Sofijom, koju je Vidoje dobio tokom braka sa Nikolinom. - Unuku ne viđam, ona je uz majku. Nikolina ima veliki uticaj na nju, ja to razumem. Svakako, kad poraste, ona će dobiti nasledstvo i biće finansijski obezbeđena. Njenoj majci ne dam dinara, a unuku nikad ne bih oštetio - rekao nam je Miša.

Nedavno se u medijima pojavila vest da će Miša postati vlasnik nekretnine u Opatiji, te da će biti komšija s bivšom snajkom, a sada je on otkrio šta se zapravo događa.

- Istina je da kupujem kuću, već sam je kaparisao. Na advokatu je da odradi papirologiju, sve drugo je ugovoreno - objasnio je on.

foto: Nenad Kostić, Aleksandar Jovanović Cile, Shutterstock

Ristović je istakao da vreme ne može da umanji bol koju je izazvala smrt njegovog sina.

- Otkako Vidoja nema, sve mi je gore i gore. Niko ne treba da doživi da sahrani svoje dete. Ovo je bol koja ne prolazi. Meni sreće nema bez mog deteta. Strašno je ovo što mi se dešava - poručio je on.

Kurir.rs/Alo