MIŠA GROF I NIKOLINA PIŠEK POSTAJU KOMŠIJE! Ristović za Kurir: Kupujem kuću u Opatiji!

Vitor Ristović, otac pokojnog Vidoja Ristovića, začudio je mnoge odlukom da kupi nekoliko nekretnina i da se preseli u Opatiju, koja se nalazi u Hrvatskoj, gde živi i njegova snaja Nikolina Pišek, s kojem je javno u ratu od smrti svog sina. On se oglasio za Kurir i otkrio da je ranije živeo u tom gradu, kao i da starost planira da provede na Hrvatskom primorju, zbog čega je angažovao advokata koji je zadužen za kupovinu nekretnina.

- Mene ne interesuje njena kućerina koju je zidala s Vidojem, ne planiram zbog toga da se sudim s Nikolinom. Advokate u Hrvatskoj sam angažovao jer kupujem veliku kuću u Opatiji, gde planiram da živim. U planu mi je da kupim nekoliko kuća tamo, ranije sam tamo živeo. Želim da imam svoju oazu u kojoj ću moći da boravim u starosti - kazao je Miša Grof za Kurir.

Vitor nam je rekao i da još uvek ne zna šta se dešava s Vidojevom imovinom, kao ni kad će otpočeti ostavinska rasprava.

- S njom nisam ni u kakvom kontaktu, nemamo komunikaciju. Ne znam šta se dešava s tim, moj advokat je bio na odmoru. Koliko sam ja upućen, taj postupak će se pokrenuti tek polovinom septembra - zaključio je Ristović. Podsetimo, doskoro je Miša Grof mnogo oštrije govorio o snajki Nikolini, posebno na pomen podele imovine koja ih očekuje nakon smrti njegovog sina Vidoja.

- Sva imovina mog sina vodi se na moje ime, ne znam samo zbog čega se sad o tome priča i zašto je to bitno. Vidoje se još nije ohladio! Ja sam izgubio sina, ne razmišljam o imovini. Što se deljenja imovine tiče, sve je moje i ne znam za kakvo me deljenje pitate. Briga me šta se piše u medijima. Sahranjujem sina, ne znam šta očekujete još da vam kažem. Moje nasledstvo je moja stvar i ja o tome odlučujem - poručio je Miša besno.

