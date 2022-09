OVAKO SE GLUMAC PONAŠA PREMA VODITELJKI SLAGALICE! Svi detalji VEZE Marije Veljković i Rastka: "Uvek je bilo VARNICA između njih"

Voditeljka "Slagalice" Marija Veljković potvrdila je da je u ljubavi sa glumcem Rastkom Jankovićem i da je on zadužen za njen osmeh i sreću.

Njih dvoje su više od pola godine zajedno, a sve vreme su krili vezu kako ne bi bilo pod pritiskom javnosti.

- Marija i Rastko se godinama poznaju. Uvek su tu postojale varnice, ali kako su oboje bili u odnosima, ništa se tu nije desilo. Međutim, na jednom od poslednjih događaja kada su se sreli, varnice su sevnule i otpočeli su odmah vezu. Izbegavali su da se pojavljuju zajedno u javnosti, jer su želeli da sačuvaju intimu samo za sebe. Marija je konačno srećna i zadovoljna jer je našla muškarca koji je stabilan, staložen i pun razumevanja - kaže izvor.

foto: Ana Paunković, Dragana Udovičić, Shutterstock

Inače, dodatno ih je privuklo to što imaju ista interesovanja i poglede na svet.

- Oboje se bave glumom i razumeju javni posao i to kada su poznati da će uvek biti u centru pažnje. Razumeju i to što su često van kuće s obzirom na to da snimanja traju dugo. Kako Marijina jer radi dve emisije, tako i njegova kada snima serije, filmove ili igra u pozorištu. Rastko je obasipa pažnjom i komplimentima, a njegove godine joj laskaju, jer je pun manira - dodaje izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Marija se pre nekoliko meseci razvela od Milana Milovanovića sa kojim ima dve ćerke Nevu i Rosu i sina Đurađa.

Kurir.rs/K.Đ/Blic

