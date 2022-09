PECA IMA PROBLEME OTKAKO SE POMIRIO SA SUBOTIĆKOM?! Evo šta mu se desilo kad se vratio kući, ovo nije očekivao, umešan i Karađorđe

Bivša zadrugarka i starleta Aleksandra Subotić pomirila se sa Pecom Raspopovićem, koji je leto proveo sa Majom Marinković u Crnoj Gori, ali i po mnogim destinacijama u Srbiji.

Međutim, nakon pomirenja sa Subotićevom, Peca ima velike probleme. Naime, Pecin sin se u jednom trenutku prešao, pa ga je nazvao Karađorđem.

- Aleksandra i Peca su ostali u šoku, kada je mali nazvao njega Karađorđe. Svi su se pogledali, ali dobro, omane se detetu. Peca nije ni proveo vreme sa njim tokom leta, koliko je Karađorđe, pa se dete možda naviklo na to. Mada niko mu nije uzeo to za zlo, još je on mali - govori izvor, a prenosi "Republika".

Podsetimo, Aleksandra Subotić oprostila je nevenčanom suprugu Peci Raspopoviću prevaru sa njenom najboljom drugaricom Majom Marinković, a kako bi održala brak, vredno radi na tome da dobiju još jedno dete, preneli su domaći mediji.

