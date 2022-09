MI SMO ŽELJNI PAŽNJE, NEŽNOSTI, ŽELJNI DA NAM NEKO KAŽE DA NAS VOLI! Tanja Savić usamljena, objavom sve iznenadila! (FOTO)

Pevačica Tanja Savić u poslednjem periodu našla se u žiži javnosti i zbog turbulentnog odnosa sa bivšim suprugom Dušanom Jovančevićem, ali i navodne veze sa Draškom Stanivukovićem.

Ipak, nedavno je izjavila da je ponovo emotivno slobodna. Ona je sada iznenadila svoje pratioce na Instagramu objavom.

"Nismo mi umorni od života, mi smo željni života, željni smo onih lepih osećaja, željni pažnje, nežnosti, lepih reči, željni da neko kaže da nas voli i da uzvratimo ljubav", podelila je emotivni citat Tanja.

Podsetimo, Tanja Savić razvela se od bivšeg supruga Dušana, koji je njihove sinove odveo u Australiju bez njenog znanja. A Tanja je tada progovorila o teškom periodu:

"Ono što bih pre svega napomenula na temu muškaraca i manipulacije, jeste da mi žene steknemo zavisnost od njihove nazovi ljubavi, a u stvari to nije ljubav, već kašičice ljubavi, koji oni nama, nažalost, daju. Šta može da vas spasi iz takvog odnosa?", pričala je Tanja i dodala:

"Ne možete da promenite vi vašeg partnera, kao što ni ja nisam mogla svog. Oni se nikad neće promenuti, to su takvi ljudi, to je jednostavno njihov karakter i tu nema prepravke. Ono što možete da uradite jeste da sebe spasite. Ili ćete da trpite, da obolite, pa dobijete neku psihičku bolest, a kasnije neki kancer, daleko bilo, ali to tako ide. Ili ćete da bežite glavom bez obzira. Eto, ja sam izabrala ovo drugo, mada mene je ova situacija negde i spasila", rekla je Tanja u emisiji "Magazin In".

