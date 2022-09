PETAR MITIĆ OKUPIO ESTRADU ZBOG ROĐENJA BLIZANACA Pevač progovorio o noći kad je saznao RADOSNE vesti, a onda pale i suze!

Pevačica Ivana Pavković porodila se prošle nedelje i na svet donela blizance Vojina i Vuka. Njen suprug i kolega Petar Mitić je tom prilikom večeras napravio slavlje u jednom lokalu u Beogradu.

- Euforičan sam, kako bih mogao da budem kad sam dobio dva sina, plus već imam jednog! Čekam prijatelje, najužu rodbinu, prijatelje, kumove, kolege. Ivana je lavica, jako je bila hrabra, jako sam ponosan na nju - rekao je Petar Mitić.

foto: Kurir Televizija

- Bio je zakazan carski rez, nije bilo trudova. Zeznuto je jer je bilo pred vikend, zbog posla. Organizovao sam se brzo, pa sam mogao da dođem makar malo na proslavu - dodao je pevač.

- Kolege muzičari su me prvi iscepali. Zamolio sam sve da ostanem sad u ovoj koju imam, ne mogu baš pred svima vama go... - istakao je Petar.

foto: Kurir Televizija

- Sin stariji je mnogo dobro dete. On je mnogo srećan što je dobio društvo. On je prvenac, mezimac. On je izabrao imena za blizance. On se zove Vujadin, a kad smo registrovali auto rekao je da hoće da na tablicama bude VV, "po dva brata, Vojinu i Vuku", kako je pričao. Tako smo i ostavili da bude kad su se rodili - kazao je pevač pred našim kamerama, te istakao da se nadao ćerkici, ali da je presrećan što su mu deca, što mu je najbitnije, živa i zdrava.

Inače, na slavlju je svakako jedan od najemotivnijih momenata bio kada su Petru kolege i prijatelji počeli da cepaju majice, kako nalažu običaji, a pevač u jednom momentu nije mogao da zadrži suze, pa je i zaplakao.

