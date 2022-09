PORODICA JE DIGLA RUKE OD MENE ZBOG VIKTORIJE Osmakčič progovorio o odnosu sa Mitrovićevom i BEBI, pa otkrio da li ulazi u Zadrugu

Marko Osmakčić progovorio je o ljubavi sa Viktorijom Mitrović, o porodici koja se još uvek protivi njihovoj vezi, kao i o očinstvu za koje je, kako kaže, spreman.

- Moj odnos sa Viktorijom je i dalje jako turbulentan. Nedavno smo mislili da je trudna, međutim, nakon ultrazvuka i ginekološkog pregleda ispostavilo se da je test pogrešno pokazao - rekao je Marko, pa otkrio da li bi voleo da postane otac.

- Iskreno, u Zadruzi sam jako burno reagovao kada sam saznao da je Viki trudna i želeo sam da abortira. Sada, kada je postojala mogućnost da je u drugom stanju, bio sam dosta smireniji. Mislim da bih bio spreman za dete. Istina je da sam mlad, pun ambicija, i nisam siguran da li bi me beba smirila. Ono što znam jeste da bi me usrećila. Dete upotpuni život svakog čoveka, većeg blaga od deteta nema - rekao je Marko, koji je otkrio šta ga sprečava da ozvaniči vezu s Mitrovićevom.

- Viktorija i ja se volimo, to je nesporno. Nismo zvanično zajedno, ali ne možemo da se odvojimo. Mnogo nam je bolji odnos nakon rijalitija, provodimo vreme zajedno, ali neke stvari i dalje moraju da se reše. Prilično nas sputava mišljenje okoline i porodice. Trudim se da balansiram, ali mislim da na kraju treba da budem dobar najpre po sebe. Ko me voli, voleće me s kim god ja bio u vezi - istakao je Osmakčić, pa otkrio kako njegovi najmiliji reaguju na njegov izvor.

- Porodica me i dalje savetuje, jasno mi je da se ne slažu s našom vezom, ali na kraju su i oni digli ruke od mene. Svesni su da mi nema pomoći, i misle se: „Sine, budi s kim hoćeš, radi kako misliš da treba“. Iskreno, videćemo šta će biti s mojim i Viktorijinim odnosom, teško mi je da izađem iz tog vira. Mislim da bi nas ljudi više podržali kada bismo se smirili i kada ne bismo imali turbulencije u vezi - dodao je.

Marko je otkrio da je dobio ponudu za učešće u Zadruzi 6, ali da nema nameru da bude deo ovog projekta.

- Dobio sam ponudu za Zadrugu 6, ali nismo uspeli da se dogovorimo. Možda bih ušao u rijaliti, ali bilo bi potrebno da se ispune određeni uslovi tako da obe strane budu zadovoljne. Zasada nemam nameru da budem deo rijalitija - rekao nam je Marko.

Iako je tek ušao u muzičke vode, Marko je istakao da je zadovoljan pravcem u kom ide njegova karijera, a sada je otkrio s kim bi voleo da ukrsti glas.

- Zadovoljan sam u kom pravcu ide moja muzička karijera. Ne kupujem preglede, sve sam finansiram i organizujem. Sam sam svoj menadžer. Dosta novca ulažem u pesme i spotove i svestan sam da postoji mogućnost da mi se novac nikada ni ne vrati. Muzika je moj hobi i luksuz, ako uspe super, ako ne, neću se kajati jer znam da sam pokušao. Voleo bih sa snimim duet sa MC Stojanom jer imamo sličan stil i sviđa mi se njegova muzika - poručio je on.

