NAKON BISTE, ŠABAN ŠAULIĆ DOBIJA I ULICU?! Harmonikaši otkrili šta misle o spomeniku KOJEG JE HASAN DUDIĆ OCRNIO (VIDEO)

Juče je u Šapcu otkriven spomenik Šabanu Šauliću. Ceremoniji su prisustvovali porodica Šaulić, mnogobrojne kolege i prijatelji, kao i građani grada Šapca.

Šabanov veliki prijatelj i brat Hasan Dudić je ipak bio razočaran onim što je video.

- Malo nisam zadovoljan kako su lik napravili, tu su malo žurili, a on je baš imao lepu glavu da se napravi i nos mali je imao, čujem i komentare, ja čim sam ugledao, ja sam to rekao. Valjda će to popraviti - iskreno je rekao Hasan.

Voditelja Ivana Gajića interesovalo je kako su harmonikaši Borko Radivojević i Aleksandar Sofronijević, koji su takođe prisustvovali tom događaju, to videli.

- Ja se lično ne slažem. Ne može to uvek da bude u toj identičnoj razmeri. Mislim da je ovo veoma lep gest i da je to što su uradili država, porodica i grad stvarno super. Šaban je to sigurno zaslužio i u Beogradu, a ne samo u Šapcu - rekao je Sofronijević.

Bista Šabanu Šauliću Ovo spomen obeležje, visoko oko četiri metra, nalazi se na uglu Ulica kralja Milana i Mačvanske u Šapcu. Najveći deo sredstava obezbedila je porodica Šaulić uz podršku prijatelja, dok je grad Šabac finansirao postavljanje postamenta i uređenje neposredne okoline spomenika koji je, simbolično, postavljen baš na mestu odakle je Šaban "s namerom pošao u veliki grad", kako glase stihovi njegovog legendarnog hita.

- Ja ću prvi da potpišem kada bude takva peticija da se ulica nazove po njemu. Posle svega što je ostavio i šta je ostavio bilo bi glupo da tako nešto ne dobije - smatra Radivojević.

