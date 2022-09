SVI DETALJI GALA SVADBE ŠIJANA I BOJANE! Goca Božinovska iskeširala bogatstvo za Mirkovo venčanje: 350 zvanica, najskuplji meni...

Sin Goce Božinovske, Mirko Šijan pre godinu dana dobio je sina sa Bojanom Rodić, a sada su odlučili da stanu na ludi kamen, u trenutku kada čekaju drugo dete.

Naime, Šijan i Bojana napravile svadbu za više od 350 zvanica, a kako izvor otkriva za veselje će iskeširati preko 50.000 evra.

foto: Printscreen

- Bojanino i Mirkovo venčanje organizovaće se u jednom luksuznom prestoničkom restoranu u kom je cena jedne stolice 65 evra. Kako imaju 350 zvanica, samo sala će ih koštati 23.000 evra. Odabrali su najskuplji meni sa svim vrstama mesa i ribe, najskuplju kartu alkoholnog pića kako bi svi gosti uživali u izobilju hrane. I bend koji će uveseljavati goste jedan je od najskupljih budući da je reč o grupi muzičara koja prati Cecu Ražnatović na koncertima. Oduševili su ih na svim proslavama porodice Ražnatović, pa su im bili prva i jedina opcija - priča izvor, i dodaje da je Božinovska pozvala mnoštvo svojih kolega koji će se takođe latiti mikrofona. Tu su i troškovi venčanice, limuzine, dekoracije, koje će ih koštati oko 27.000 evra.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Shutterstock

- Goca je duže od tri decenije na estradi, pa će veselje njenog sina uveličati desetine pevača. Kako je i sama pevala na svadbama kod dece svojih kolega, nema sumnje da će svi koji dođu otpevati po nekoliko pesama. Ceca će među prvima to uraditi s obzirom na to da je Bojana rođena sestra njene snaje i da će Ražnatovići i Rodići biti glavni gosti - navodi izvor, i otkriva da je Šijanova želja bila intimna proslava, što se promenilo u zadnji čas.

- Gala proslava za više od trista ljudi nije bila u planu. Mirko je do poslednjeg momenta želeo da napravi slavlje za dvadesetak najbližih ljudi budući da je Bojana u petom mesecu trudnoće i da ga brine koronavirus koji je ponovo rasprostranjen. Sestre, majka i ona mesecima su ga ubeđivale da napravi veliku proslavu i da se provesele kako dolikuje. Na kraju im je ispunio želju uz zahtev da niko ne prilazi Bojani i da se ne grli sa gostima. Valjda će sve biti kako treba. Ipak je on sin jedinac i to im je prvo svadbeno veselje u porodici. Sudeći po svemu što su organizovali i iskeširali, to će biti slavlje za pamćenje i Mirko se neće pokajati što je popustio - zaključuje izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Bojana Rodić nedavno se pohvalila na društvenim mrežama raskošnom belom venčanicom koju će obući za venčanje, a u kojoj je pozirala za svoje pratioce. Ona je sa sestrom i drugaricama posetila jedan salon venčanica, a tamo je pronašla odgovarajuću toaletu za najbitniji dan u svom životu.

Kurir.rs/I.B/Alo

Bonus video:

00:22 Bojana Rodić i Mirko Šijan u provodu