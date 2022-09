VODITELJKA JUTANJEG PROGRAMA NAPUNILA BATERIJE U HRVATSKOJ! Olja Lazarević: Orna sam se vratila na posao

Voditeljka Jutarnjeg programa Olja Lazarević napunila je baterije na odmoru za novu sezonu. Ona je sa porodicom uživala u Hrvatskoj, a kad se vratila je prenela utiske sa odmora:

foto: Printscreen/Instagram

- Posle dve godine korone u Srbiji i mog uspešnog izbegavanja iste, uspela sam ipak da se zarazim ovog leta, tako da je moj odmor, odnosno odsustvo sa posla, pocelo još sredinom jula i stvarno bi bilo, u najmanju ruku, čudno da kažem da se nisam odmorila. Šalu na stranu, kada sam zdravstveno konačno bila ok, taman mi je dobrodošao odmor na moru da napunim baterije pred novu jesenju sezonu. A odmor je baš bio podređen uživanju. Sve je bilo lagano, bez žurbe, bez plana. Naravno, uz klinca koji ima tri i po godine to je malo aktivniji odmor i on je bio zadužen za osmišljavanje plana i programa tih 10 dana, mi smo ga samo pratili.

Svaki dan smo bili na plaži do mraka, čak i kad vreme nije bilo idealno jer su me svi savetovali samo da udišem taj morski vazduh, uzivali smo u morskoj hrani, šetali uveče i na kraju dana popadamo u krevet. Sve što mi je potrebno od odmora imala sam ove godine. Tako da, na osnovu svega ovoga, možeš i sam da zaključiš da sam napunila baterije za septembar i da sam spremna za novu televizijsku sezonu. Budući da sam bila odsutna celih šest nedelja čak sam se i uželela posla, toliko da sam jedva čekala prvi radni ponedeljak što se duuugooo nije desilo.

