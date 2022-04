SPREMNI ZA PROSLAVU NAJRADOSNIJEG PRAZNIKA: Kurirova TV lica porazbijala jaja! (FOTO)

Olja Lazarević, Milica Marković, Ljiljana Stanišić, Vanja Camović, Jelena Nikolić, Isidora Lukić, Goran Anđelković i Ivan Gajić poznata su lica Kurir televizije koja se već mesecima nalaze ispred televizijskih kamera.

Milioni u Srbiji prate njihov rad, a na dogovoreno fotografisanje za vaskršnji broj Kurira stigli su i te kako raspoloženi. Poziranje ispred objektiva i fotografa im je u krvi i ništa im ne pada teško. Vaskršnje teme u njima bude radost, koju oni danas sa osmehom prenose na mlađe generacije. Tradicija se poštuje, a farbanje jaja se podrazumeva. Oni su uoči Vaskrsa, samo za naše čitaoce, rekli da će praznik provesti porodično. Naravno, ženski deo je zadužen za farbanje jaja, kao i bogatu trpezu, dok će muški deo Kurir televizije uživati u specijalitetima.

- Zajedno sa porodicom postim na Veliki petak. Tata za taj dan obavezno sprema ribu i krompir salatu, u tome je majstor, dok su mamine čorbice i meso koje sprema na poseban način nešto bez čega ne može da prođe nijedan praznik. Pamtim svaki Vaskrs, posebno one koje sam proslavljala u detinjstvu kod bake i deke u Bačkoj Palanci. Imali su običaj da sestri, bratu od tetke i meni pripreme korpice sa jajima, slatkišima i igračkama koje bi sakrili pa bismo ih mi tražili. Zauvek ću to pamtiti.

- Farbanje jaja ne propuštam. Nekada su za to bile zadužene mama, tetka i baka, a sada sestra i ja nastavljamo tradiciju i pomažemo u farbanju. Sve u vezi sa Vaskrsom je prelepo, a posebno me raduje dekoracija. Posle mi bude žao da se kuckam.

Milica Marković

Vaskrs me podseća na to da sam kao mala jela mnogo kuvanih jaja

Voditeljka "Pulsa Srbije" takođe Vaskrs provodi u krugu porodice. Ipak, ona kaže da nije vešta u dekoraciji jaja.

foto: Kurir

- Porodično, kao i svake godine u prazničnom duhu. Što se tiče farbanja i dekoracije jaja, priznajem da sam slaba. Nisam od onih žena, koje kažu da ne znaju ništa u kuhinji - znam i volim, ali kad je u pitanju farbanje jaja, to prepuštam mami i sestri, koja je kreativac. Ja sam revizor, obožavam da kažem šta valja ili ne valja i da nešto dodam - kaže Milica i dodaje da posti.

- Postim za Veliki petak. Nisam neko ko posti ceo post, ali taj dan uvek. To porodično praktikujemo, tako da to radim od malih nogu.

Milica se prisetila i anegdote sa proslave Vaskrsa kada je bila mala.

- Na Vaskrs me podseća to što sam jela mnogo kuvanih jaja kad sam bila mala. To sad ne radim, a tad sam baš preterivala, do te mere, da mi nije bilo dobro.