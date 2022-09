"MILJANA KULIĆ BEŽI IZ BOLNICE ZBOG ZOLE" Drug tvrdi: Zaludeo je Miljanu, Marija čupa kosu s glave, evo zašto to radi

Miljana Kulić ponovo prolazi kroz nervne slomove, a krivac za to je navodno Lazar Čolić Zola! Iako je Miljana i dalje u bolnici, stanje joj se stabilizovalo, ali ona nema živaca da sačeka otpust, pa po svaku cenu hoće da izađe kako bi bila sa Zolom!

"Svi smo mislili da se smirila, promenila, ali očigledno se to nikad neće desiti. Boli nju briga što joj je život visio o koncu, što i dalje ima ozbiljnu dijagnozu tromboze, ona samo Zola, pa Zola. Opet ju je zaludeo. Pustio joj je poruku, i njoj je to bilo dovoljno da se upali i poludi. Čak medicinske sestre uslovljava oko terapije, neće da uzme lekove ako joj ne daju telefon da vidi Lazara, pa da se čuju.

Dođe Marija sa Bebicom do stakla, umesto da im se obraduje, ona odmah pita za Zolu. Marija čupa kosu sa glave, jedva su joj sačuvali život, a Miljana je opet van kontrole. Čak je skovala i plan da čim izađe iz bolnice uđe u rijalitiji sa Zolom. A ovom sve to odgovara. Em bi u Zadruzi bio u centru pažnje i lepo zaradio, em se sladi što nervira Kuliće koji su ga vređali i blatili. On im to nije zaboravio i uživa da ih povređuje. Mariji neka je bog u pomoći", kaže Zolin drug.

kurir.rs/svet

Bonus video:

00:15 Prvi snimak Miljane Kulić posle operacije želuca