"JESAM MANIPULATOR, JA TO OTVORENO KAŽEM" Dejan Dragojević progovorio o KRAHU BRAKA sa Dalilom, a spomenuo i Aleksandru!

U novoj sezoni najpopularnije emisije o poznatima "Magazin In", autorka i voditeljka Sanja Marinković ugostila je Dejana Dragojevića, Rušku Jakić, Dušicu Jakovljević, Vesnu Đogani i Jasminu Šupeljak.

Sanja Marinković je otkrila Dejanu, da mu je tokom protekle sezone udelila epitet "manipulatora", na šta je on kratko odgovorio.

- Dobro, demantovao sam to. Jesam manipilator, ja to otvoreno kažem sa sebe. Međutim, jedina mana mi je što sam iskren. Sve zavisi od prostora, u rijalitiju nisam mogao da budem ono što sam zapravo - rekao je Dejan.

Danas mnoge muči jedno važno pitanje, da li su najveće žrtve oni koji strastveno i iskreno vole?

Ne gledam da u ljubavnim odnosima neko mora da nosi epitet žrtve. ne volim jer uz mene ide epitet, jake, snažne žene, samo zato što nikada nisam igledala kao žrtna. Ima dosta stvari iz mog privatnog života, koje sam mogla da iznesem u javnost i budem jedna od tih, ali takav nije moj karakter. Svaki dan se probudim kao borac i idem dalje - odgovorila je Dušica.

Ne priznajem žrtvu. Žene stalno govore da su se žrtvovale za muževe ili decu, to mi nikada nije bilo jasno. U mom rečniku to ne postoji, kada sam volela, plakala, bila ostavljana, nikada nisam sebe smatrala žrtvom. Kada govoriš za sebe da si jadna, onda takva postaneš. Govorim za sebe da sam fantastična, jer sam takva. Žene moraju da shvate, svako će im uzeti onoliko, koliko dozvole - rekla je Ruška.

Takvo mišljenje vlada na Balkanu, majke su nas iz sbvojih primera tako naučile. Lično se nikada nisam osetila kao žrtva. Sve sam u životu radila zbog emocija, ali sam sebe uvek poštovala. Smatram da je svaki moj odnos, koji nije uspeo, morao da se desi sa nekim razlogom, bar da mi bude lekcija. Zbog toga ne gledam na sebe kao osobu koja bi mogla da bude bilo kakav žrtva - kazala je Vesna.

Smatram da nisam žrtva svoje bivše žene. Sve što sam ja preživljavao, dešavalo se i ostalim ljudima, samo se to nije ekranizovalo. Moj život je bio tokom celog dana pod budnim okom javnosti. Uspeo sam da prebrodim sve uspešno, a kada su neki to videli, počeli su da me nazivaju raznim imenima, između ostalog su me nazivali žrtvom. Nije mi nedostajala žena, dok sam bio sa njom u rijalitiju. Adaptirao sam se na novu devojku, ljubav i život, jednostavno. Nisam promenio mišljenje o braku i ženama. Shvatam da sam naučio nešto novo. Prošao sam neke stvari, shvatio sam kao moj život treba da izgleda - rekao je Dejan u emisiji "Magazin In".

