HARAO JE 90-IH, NEMA ŽENE KOJA NIJE PALA NA NJEGOV OSMEH: Boban Zdravković u VELIKOJ ispovesti otkrio zašto se povukao iz JAVNOSTI

Boban Zdravković je postao megapopularan devedesetih, odmah posle raspada Jugoslavije, kada je na ovim prostorima zavladao turbo-folk. Svi se sećaju Bobanovih hitova „Marakana“, „Lagala me jedna Maja“, „Ne dolazi u moj san“, „Ptičica“, ali njega već dugo nema u javnosti.

Poslednjih godina malo nastupa po Srbiji, ali je zato angažovan po Bugarskoj, gde drži koncerte, ali peva i po kafanama.

Nišlija sad otkriva da u svom rodnom gradu i ne može da bude zvezda.

"U svom gradu ne može se biti zvezda kao u drugim gradovima, tako da ja to i ne očekujem. Imam mnogo prijatelja, koji su uvek tu kada mi trebaju. Moja priroda je takva da nisam neko ko je od skandala, koji pravio namerno skandale, koji živi od skandala, koji pravi namerno skandale da bi opstao u tom svetu. Ne zameram ni onima koji to rade, to je sve normalno u šou biznisu, ali moja priroda je takva da bi to meni bilo teret i što kažu ljudi. Takav sam kakav sam, pa kome se svidim", rekao je Boban.

Mnogi znaju njegove pesme, ali ne znaju da ih on peva.

"Snimio sam pesmu "Ne dolazi u moj san" 1986. i kad se ona zahuhtala, došle su devete. I na tim turnejama znali su za pesmu, a mene nisu znali. Tada sam dobio krila, samo da idem, da nastupam, da vidim kako to izgleda. Kao sada otprilike Zvezde Granda, samo što sam se ja sam borio i na neki način i uspevao da se nametnem publici. U to vreme je bili hitovi leta, išlo se iz grada u grad, tu su bili Šaban, Toma Zdravković, Južni vetar i bilo je veoma opasno nastupati posle velikih zvezda. Na primer Toma Zdravković. Kad Toma izađe na scenu, posle njega nije moglo da se peva jer je bila toliko euforija", prisetio se Zdavković, koji se otkrio kako je on prepoznavao hitove.

"Pesma "Maja" u poslednje vreme pevaju kao veliki hit, davno je snimljena, spontano je došla, nije zbog neke Maje. Ne znam što neke pesme žive toliko godina. Važio sam za nekog ko je mogao da oseti pesmu. Dok se ja ne naježim, nema pesme. Volim da moju novu pesmu koju snimim, obavezno je otpevam u kafani, i ako je dobro prođe snimim je, ako ne, ne snimim", rekao je pevač.

Boban se prisetio i devedesetih, kada je bio na vrhuncu slave.

"Nisam non-stop radio u kafinu, obično je bilo programski, u dva bloka, većinom slušaju šta pevam. Iz tog perioda je "Zašto nisam ptičica". Meni je bilo važno da ljudi budu zadovoljni, da se napravi dobra atmosfera. Dešavalo se da časte, ali meni je bilo najvažnije da onaj ko nema da budu zadovoljni. Ja se lepo osećam kada se ljudi lepo vesele uz moje pesme, to budu velike emocije, to kod mene pokrene neke emocije i vrati me u vreme tih nekih devedesetih", rekao je Boban Zdravković.

