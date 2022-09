"ODROBIJAĆU TE, OSTAĆES BEZ GLAVE!" M.J tvrdi da joj je Tara Simov sa drugaricom pretila SMRĆU! Prijavila POLICIJI!

Bivša prijateljica Tare Simov M. J. tvrdi da je zatražila policijsku zaštitu nakon što je dobila više od 100 pretećih poruka od nekadašnje zadrugarke i još jedne devojke.

M. J. za Kurir kaže da starleti nije ništa uradila, da nisu imale konflikt, već da je ona iz čista mira počela da izmišlja priče o njoj i da joj šalje užasne poruke.

Zbog svega što joj se desilo u prethodnom periodu, ona je napustila Srbiju kako bi se na taj način zaštitila. M. J. smatra da zabrana prilaska neće biti dovoljna da spreči Taru i njenu prijateljicu u nameri da je povrede, nakon što su joj, kako ona tvrdi, pretile batinama i smrću.

foto: Printscreen/Pink

- Tara i ja smo u početku bile u prijateljskim odnosima, poznajemo se dugo, ali za nju zaista nemam nijednu lepu reč da kažem. Njeno ponašanje mi je jako čudno i neshvatljivo. Iz čista mira se naljuti na nekoga i odjednom postane smrtni neprijatelj sa tom osobom. Ne znam kako bih to nazvala, da li je u pitanju ženska sujeta ili nezadovoljstvo samom sobom. Što je najgore, mi nismo ni imale konflikt niti bilo kakvu svađu i onda čujem da priča raznorazne neistine o meni. Ako je ona imala problem sa mnom, mogla je sama da to reši, a ne da uključuje druge osobe - kaže na početku M. J., koja je potom objasnila kako je došlo do pretećih poruka.

foto: Printscreen

- Pretnje od nje i njene drugarice dobijam već neko vreme. To nisu male stvari i s tim se ne bih igrala. Njena drugarica mi je u više navrata pretila smrću - "naći ću te, odrobijaću te, ostaćeš bez glave" i slično. Morala sam da napustim Srbiju, prijavila sam ih policiji. Posle nekoliko dana me je pozvao inspektor i rekao mi da je zvao Tarinu drugaricu na razgovor povodom pretnji koje dobijam i saznajem od njega da mu je rekla: "Mi se samo šalimo, pravimo šou". Koja normalna osoba to izgovara i od kada se žene biju, pitam se. Kako je njoj zabranjen prilazak, a i ne sme više ni da mi piše, ponovo nastupa Tara s pretnjama. To je sve njihova uigrana taktika. Znam provereno da ju je Tara nagovorila da mi preti. Ali daću sve od sebe da se izborim s njima. Mnogi mi kažu šta će ti Tara Simov na leđima, ali ja se ne bojim nikoga. Ne znam kakav će epilog imati ova situacija, ali verujem u pravosudni sistem - završava M. J. za Kurir.

foto: Kurir

Kurir.rs

