"SPASI SE DOK MOŽEŠ" Milica Veselinović UPOZORILA Anitu, uplela i MENSURA! Crnogorac kad bude čuo OVO, neće mu biti DOBRO!

Anita Stanojlović i Marko Marković od useljenja u Belu kuću gotovo da su nerazdvojni, a simpatije koje imaju jedno prema drugom uopšte ne kriju, a onda su na iznenađenje svih odlučili da završe odnos pre nego što je i počeo.

Milica Veselinović i Anita Stanojlović su u pušioni pričale o Marku Markoviću, pa je Milica njihov odnos uporedila sa Mensurovim i njenim.

foto: Printscreen Youtube

- Nije to ništa u kakvom sam ja stanju bila. Nisam mogla iz kreveta da ustanem. Težak je, takav je, ženskaroš. Nikad nećeš biti jedina koliko god da si najbolja. On dok se muvao sa drugom devojkom ja sam prala, spremala. On se smejao sa njom, provodio praznike, a ja plačem. Odustani na vreme dok se ne zaljubiš. Meni je bilo kasno - rekla je Milica Aniti.

foto: Printscreen Youtube

- Meni se on stvarno sviđa. Briga me ko je i šta je, sviđa mi se kao osoba - rekla je Anita.

Kakakv će epilog dobiti, ova ljubavna priča ostaje da saznamo.

