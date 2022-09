"VUJADIN MORA VIŠE DA SE POTRUDI OKO MENE I PORODICE" Mirka otvorila dušu: Sad me neće biti kod kuće 5 puta nedeljno

Glumica Mirka Vasiljević otvorila je dušu o odnosu sa nevenčanim suprugom, fudbalerom Vujadinom Savićem, sa kojim ima četvoro dece.

- Ko je više sa decom u toku tog dana on bude manje tolerantan sa klincima. Onda je ko ima više živaca i strpljenja. Do sada sam ja nekako bila više sa decom. Više smo mi njega pratili, pa sam ja svoj posao kombinovala i gledala da, kad deca imaju raspust, dođem u Srbiju i radim. E sad, s obzirom na to da imam nove projekte, sad više nije da me nema dva puta sedmično, već pet puta sedmično! Videćemo sad šta će se promeniti između Vujadina i mene, da li će se ta uloga u kući promeniti - rekla nam je Mirka Vasiljević.

foto: ATA Images

- Iznenadila sam se kad se skoro tetovirao, kad je istetovirao mene. Nisam neko ko je istetoviran, pa ni ne obraćam pažnju toliko na te tetovaže. Toliko ih ima kad izađem na ulicu, više ni ne primećujem kad neko nešto novo stavi. Volela bih uvek da kroz naš odnos pokaže emociju, kroz neko naše zajedničko vreme, a ne sad kroz te neke stvari, kao što su pokloni, tetovaže... Neke druge stvari su mi mnogo bitnije. Hvala, lepo je, al' mora više na drugu stranu da se potrudi. Nije to to - istakla je glumica.

kurir.rs/blic

