MILICA SE OPASNO ZAGREJALA ZA STANIJINOG BIVŠEG! Veselinovićka ljubomoriše Marku , EVO koju zadrugarku je ŽESTOKO OPLJUVALA!

Milica Veselinović se ozbiljno zagrejala za najlepšeg momka u Zadruzi 6 Marka Markovića. Ona se poverila nekim zadrugarkama i otkrila kako joj se maneken mnogo sviđa.

Naime, ona pokušava sve više da se približi bivšem dečku Stanije Dobrojević, na koga su mnoge zadrugarke bacile oko, te je lepi Crnogorac završio u njenom krevetu. Milica koristi svaku priliku da muva manekena, od kada se udaljio od Anite Stanojlović.

foto: Prinstcreen/Pink

Marković je bio na korak do romanse sa frizerkom Anitom Stanojlović iz Kruševca, a oko njega i dalje se mota Ana Spasojević. Kako je krenulo žene će se pobiti oko njega.

Naime, Milici je u njen krevet došao Marko Marković, kome je ona izljubomorisala na Anitu Stanojlović. Rekla mu je da je namerno spojio svoj krevet sa njenim kako bi joj bio bliži.

foto: Printskrin/Premijera

- Veruješ devojkama koje se muvaju sa drugim muškarcima, ne veruješ meni, koja se ne muvam ni sa kim. Anita se pravi da joj se sviđaš i da joj je stalo do tebe, a odvratno se ponaša sa svima - poručila je Milica, na šta joj je Marko odgovorio da ne veruje u te priče i da je za to potrebno vreme na šta se ona nadovezala:

- Da, ali za to vreme ti radiš svašta, a ja čekam da ti dođeš - priznala je Veselinovićeva.

Slušajući njihov razgovor, Aleksandra Nikolić je Markovića upitala šta on to radi sa svim ovim ženama, na šta je on odgovorio:

foto: Ana Paunković

- Ništa ne radim, šta vam je...Igramo se malo - rekao je on, na šta mu je Aleksandra dobacila opasku:

- Kako ne radiš ništa kad im dušu vadiš i srce iskidaš - rekla je ona.

Marko Marković za kratko vreme zaludeo mnoge zadrugarke, koje uzdižu za njim, a trenutno su Anita, Milica i Ana najbliže njemu. Za koju će se maneken odlučiti, da li će ostati pri jednoj pri Aniti, koja je bila najbliža tome da uđe u vezu, da li će stići sve tri da promeni u Zadruzi 6 vreme će pokazati.

Kurir.rs/Stefan Božović