"NAPASTOVAO ME, MASTURBIRAO JE ISPRED MENE"! Ava Karabatić prijavila stanodavca (61) policiji! A evo šta on tvrdi! DRAMA

Ava Karabatić (34) i njen otac Ivica Karabatić prošli su navodni teror stanodavca koji je seksualno uznemiravao Avu. Nakon što joj je Instagram hakovan, Ava je počela da preteruje sa sa alkoholom, a preživela je pravu dramu sa stanodavcem kojeg su, njen otac i ona, nakon seksualnog uznemiravanja prijavili policiji, ali kažu da to sve ide sporo.

"Ova osoba je napravila nešto neprimereno. Nije me fizički napastovao, više psihički. Posledice se vide na mome ocu, koji je izgubio 17 kilograma za mesec dana", rekla je Ava i objasnila šta se tačno dogodilo.

Otac Ivica Karabatić sa ćerkom Avom Karabatić foto: Printscreen/Instagram

"Radio je ono… kao kad muzeš kozu, ispred mene. Ne želim biti nekulturna. Ali kako sam bila na Farmi, morali smo naučiti sve oko krava i koza i to. Uglavnom, samozadovoljavao se ispred mene. Najgore je što je on pratio celi moj rad kroz medije i hvalio me", objasnila je za Slobodnu Dalmaciju.

61-godišnjak tvrdi da su u bili u vezi

Naime, iako im je taj isti stanodavac dao 15 dana da se isele iz stana, on se nakon tog roka nije više pojavio niti ih tražio pa su ostali u stanu i prestali su plaćati najam. U cijelo toj nesretnoj situaciji Ava je upoznala prijatelja koji joj je pomogao.

"Meni je velika podrška u svemu tome bio moj prijatelj Jerko Andreis iz Vele Luke. Ali mi smo stvarno prijatelji, ništa više. Na njega se mogu osloniti za bilo šta, a upoznali smo se slučajno kad sam došla u Velu Luku 2020.", otkrila je Ava.

Dok Ava tvrdi da su njih dvoje samo prijatelji, 61-godišnji Jerko uporno govori da su ipak bili u vezi. Prijateljstvo ili nešto više, Ava mu je i dalje zahvalna na pomoći.

kurir.rs/Slobodna Dalmacija

