OVO JE JEDINI NASLEDNIK ŠABANA ŠAULIĆA?! Kodić za Kurir TV otkrio osobu sa estrade koja jedina može naslediti LEGENDARNOG PEVAČA

Čuveni harmonikaš Mirko Kodić gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde se osvrnuo na legendarnog pevača Šabana Šaulića, ali i na njegov spomenik u Šapcu.

- On (Šaban Šaulić) uvek je pevao za narod, to je njegov lik, to je on, meni se od dopada. Hvala gradonačelniku Šapca i ministarstvu kulture jer su uradili jednu veliku stvar za jednog velikog umetnika koji se više nikada neće roditi. Mi njega volimo, ja idem prekosutra ponovo u Šabac da odnesem jedan cvet - rekao je Kodić.

foto: Kurir Televizija

- Ja sam prošao ceo svet, jedan voditelj me je pitao "šta Vama nedostaje u životu? Imate para, porodicu, kuću, veliko ime, karijeru..." A ja rek'o nedostaje mi sa kim da sviram! Otišao je jedan veliki čovek sa kojim sam najviše voleo da sviram, to je teklo 35 godina i neka mu je laka zemlja - rekao je Kodić.

foto: Kurir Televizija

Voditelja Ivana Gajića interesovalo je da li postoji neko sa estrade ko može naslediti legendarnog pevača.

- Vidim to na prvu u Slobi Radanoviću. Samo da bude pametan i dostojanstven. Da poštuje narod, a što se tiče glasovno, da on to može - rekao je Kodić.

Kurir.rs

