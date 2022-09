"PO CELOJ KUĆI SU SLIKE KOJE SEĆAJU NA NJEGA..." Goca Šaulić otkrila da je TUGA i dalje prisutna u domu

U Šapcu, njegovom rodnom gradu, na dan kada bi proslavio rođendan, otkrivena je bista Šabana Šaulića, na sećanje kralja narodne muzike.

Ponos i tuga ispunili su srce njegove supruge Gordane.

U celoj kući su slike koje sećaju na njega. Sada je bista tu, da nas večno seća na njega. Šabanov rođendan je bio takav, da su svi prijatelji bili tu. Sada se na ovakav način okupljamo, ali to dokazuje koliko su ga ljudi voleli - istakla je Goca u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

foto: Printscreen

Umesto sa osmehom za porodičnim stolom, porodica se prisećala Šabana uz bistu, koja je oživela sećanje na Šabana.

- Njegove kolega uvek rado pevaju njegove pesme, održavaju sećanje na njega. Zaista sećanje ostaje u svima nama - rekla je Goca.

Ilda Šaulić, ćerka pokojnog Šabana, ponosna je na nistu koja je podignuta u čast njenog oca.

foto: Printscreen

On je bio skroman, samim tim izuzetno veliki u svom poslu. Ljudi koji su bili cenjeni, koji su dobili nešto poput spomenika, verovatno su imali zajedničku osobinu, a to je skromnost - rekla je Ilda. Današnji dan slavimo na lep način, njega i njegovu muziku. Ljudi koji su danas došli su pokazali koliki je on velikan zapravo bio - dodala je Ilda u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

kurir.rs

Bonus video:

07:52 SEĆANJE NA LEGENDU: Šaban Šaulić dobija bistu u rodnom Šapcu