ZADRUGAR ZAMALO OPELJEŠIO STARIJU GOSPOĐU?! Davala mu u kovertama 1.000 evra, a zbog OVOGA zamalo UMRLA!

Učesnik rijalitija ,,Zadruga 6" Boža Džons pre ulaska na imanju u Šimanovcima otkrio je o sebi dosta šokantnih stvari, poput tih da je bio svojevremeno u vezi sa starijom gospođom koja ga je plaćala za usluge, a sada su o njemu isplivali novi detalji.

Naime, Boža je ispričao da je bio u odnosu sa starijom gospođom, koja mu je na konto pružanja njegovih usluga davala novac ili kupovala garderobu, što je njemu značilo.

Međutim, mediji prenose da je Boža hteo da mu gospođa koja je u tom trenutku imala 53 godine prepiše stan u Novom Sadu na njegovo ime, kako bi se on osigurao, nakon čega ga je ona izbacila iz stana.

- Boža je dugo bio sa njom, nije on muška prostitutka kako su mediji napisala, nego voli da bude sa starijim gospođama, na primer, Marija Kulić je njegov idealan tip žene, tako da bude atraktivna, mesnata, privlačna... On je sa ovom gospođom bio nekih pola godine, išli su svuda zajedno, vozili se, putovali, obilazili razna mesta, skupe večere, pokloni, on se stalno vraćao kući sa brendiranim kesama ili ga odvede za Beograd u neki šoping centar i on se tu nakupuje stvari haos - govori Božin drug i nastavlja:

- Nego je on budala, on nema pardona, ne znam zašto se folira u Zadruzi ovako, kad nije ovako ćutljiv, dosta je povučen. On je od nje tražio da mu ona prepiše stan, kad je čula to, žena se zamalo nije šloigrala, ali on je bio mrtav ozbiljan. Žena ga odmah izbacila iz kuće, nije htela više ni da ga vidi, ništa, žena ostala zabezeknuta šta je Boža izustio.

- Posle je on patio za njom, jer se navikao na raskoš, navikao da bude obezbeđen sa svih strana, a sad mu ona zavrnula slavinu i nema. Ali to nije jedina starija gospođa, zna on da ode preko i da bude mesec dana negde i bude sa nekom tetom, onako dobrom i onda se vrati kao preporođen - ističe za naš portal Božin drug i završava:

- Jednom mu je jedna žena dala kovertu sa novcem, bilo je nekih možda hiljadu evra, kao da ga časti, jer je bio dobar i poslušan. On voli da žene budu dominantne u tom odnosu, a znam da koriste razne igračke, idu zajedno u seksi šop i onda kupe šta im je potrebno, ma on je stvarno dečko hit, ali ne znam što je ovako povučen.

