LGBT, CRKVA, BLOK LISTA, PORODICA! Seka Aleksić iznela INTIMU, volela bi da bude kuma PARADE PONOSA, pomenula muškarca sa ESTRADE!

Pevačica Seka Aleksić progovorila je na temu podrške koju mesecima unazad daje LGBT zajednici, deci, ali i svojoj "blok" listi na telefonu.

- Ja imam samo jedan broj telefona, godinama je tako. Malo duže sam na estradi, pa i sama komuniciram sa medijima, a ne samo PR. Blokiram ljude koji nekako dođu do mog broja telefona - kazala je Seka Aleksić.

foto: Printscreen/Instagram

- Jedna javna osoba me je blokirala, a htela sam da uđem na profil te osobe na Instagramu. Bilo mi je presmešno, pa sam stalno ulazila na taj profil da vidim da li sam i dalje blokirana. Onda sam videla da više nisam, da me je ta osoba odblokirala. Zašto je to uradila? Verovatno nema tako dobre fotografije kao što ja imam (smeh). Muškarac je u pitanju, kolega - ispričala je pevačica.

- Deci dajem telefon. Oni su mali, često im ispadne, pa im ne dajem baš često. Deci ne znam da li ću ograničiti korišćenje društvenih mreža, jako je teško, Jakova recimo zanima TikTok. Treba dopustiti, ali dozirano. Jakov je zreliji za svoje godine, kao da nema šest - navela je Seka.

foto: Printscreen/Instagram

- Godinama se nisam nešto posebno izjašnjavala na temu LGBT zajednice i Parade ponosa. Mislila sam da, ako nekome ne možeš dati pravu podršku, da to bude na pravi način, onda bolje nemoj ništa. Ja sam neko ko ljude deli samo na dobre i loše. Za mene ne postoje nikakve druge podele. Imam mnogo prijatelja koji su gej i idu u Crkvu. Tu ne vidim ništa loše. Nikad nisam oduđivala to. Ljudi i treba da se vole, da dele dobrotu koju imaju - ističe muzička zvezda, pa otkriva da bi bila kuma sledeće Parade ponosa.

foto: Stanislav Zakić

- Da, ja sam uvek tu za druženja, ljude koji me vole. Nemam ništa protiv toga. To su prirodni stavovi. Pevaću svuda gde ljudi vole moju muziku - gej parada, klub, gde god. Snimam nove pesme, koje će da se plasiraju naredne godine. Arena je zakazana za moj rođendan. Planiram da napravim remikse starih pesama, disko album - zaključila je Seka.

Kurir.rs/Blic