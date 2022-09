"MNOGI SU ZNALI DA KAPISODA NOSI PIŠTOLJ" Privatni detektiv izneo ŠOK detalje Ksenija je bila ljubomorna zbog PORUKA koje je našla

Pevačica Ksenija Pajčin tragično je izgubila život 16. marta 2010. godine, kada je prvo nju, a potom i sebe, ubio tadašnji dečko Filip Kapisoda, u stanu na Voždovcu u Nikšićkoj ulici broj 5.

Privatni detektiv Bratislav Zdravković progovorio je o stravičnom zločinu iz strasti i otkrio šokantne detalje koji lede krv u žilama.

- Zna se da su te večeri dosta popili, ima izveštaj. Bilo je tu još svačega, ali to nije povod za zločin. Povod je bila ljubomora, koja je bila obostrana. Bili su veoma zaljubljeni jedni u drugo... Zaljubljena žena je zbog voljenog muškarca spremna da uradi sve. Ona je bila devojka koju su jurili mnogi, jaki, poslovni ljudi. NIje bila laka, nije mogao svako da je ima. Bila je na ceni - rekao je između ostalog Zdravković u ''Novom jutru'' kod Jovane Jeremić i dodao:

- Kapisoda je imao sklonosti ka malo starijim ženama. Sa jednom od Ksenijinih prijateljica je bila u malo jačem odnosu od prijateljstva. Ksenija je videla poruke koje je dobio od jedne osobe. On je tražio pištolj sa Cetinja... Radi se o pištolju zastava M88. On je prvo izvršio krivično delo ilegalnog posedovanja oružja. Ksenija je trebalo da ga prijavi. I komšije su znale da poseduje pištolj. Nijedan građanin ne može da nosi bez posebne dozvole, a on tek ne može kao inostrani. Svi ti koji su znali da on poseduje oružje su saučesnici u ovoj nesreći. Kapisoda šta god da je hteo da sakrije, nije bio u pravu.

