ANA SEVIĆ ZNA MNOGO SKANDALOZNIJE STVARI O DARKU LAZIĆU OD JAVNOSTI: Otvoreno progovorila o razvodu od pevača i IZNENADILA!

Pevačica Ana Sević je pred kamerama govorila o razvodu od pevača Darka Lazića.

Tom prilikom otkrila je i više nego što je planirala, te je u jednom momentu kroz redove istakla da on svom bivšem zna mnogo skandaloznije stvari od onih koje su došle do medija.

foto: Printscreen/Magazin In

- Ne znam da li je to bila promena ili ja nisam videla nešto što su ljudi oko mene videli... Svima je bilo očigledno osim meni. Čovek vremenom sazreva. Potrebno je životno iskustvo da znaš šta želiš, a šta ne... Nema iznenađenja za mene kad je reč o medijskim natpisima. Ja najbolje znam šta je istina i šta se dešava... I to što izađe je manje skandalozno od onog što nije izašlo... - rekla je Ana u emisiji "Magazin IN", a na pitanje: ''Ko ima ulogu i oca i majke?'', odgovorila je:

foto: Printscreen/Magazin In

- Da ne generalizujemo, ali u većini slučajeva su žene te koje su i otac i majka kada su u pitanju razvedeni roditelji.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:11 Ana Jovanović tuče bivšeg dečka