VLADIMIR TOMOVIĆ STIGAO U BEOGRAD! Priznao i šta je razlog, otkrio sve o ulasku u Zadrugu 6!

Bivši rijaliti igrač Vladimir Tomović došao je u Beograd, a tom prilikom se oglasio.

Naime, Tomović je odlučio da spakuje kofere i dođe u prestonicu, što je pokazao i na Instagram profilu, a potom je otkrio i koji je razlog njegove posete.

foto: Sonja Spasić

- Došao sam u Beograd, drug mi je dobio sina, pa se slavilo celu noć, bili smo u provodu, vi znate da je volim Beograd, da je on meni u srcu. Što se Zadruge tiče, ne znam, jak sam ja igrač za one tamo, tako da neću ući, pošto ja nikome ne ližem g**cu. Trenutno sam ovako privatno u Beogradu, nadam se da smem to, ne mora uvek biti nešto - rekao je Tomović.

Kurir.rs/Republika.rs