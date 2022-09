"URLALA SAM NA GLAS, NISAM SE RADOVALA BIĆU KOJE SAM DONELA NA SVET" Život Biljane Sečivanović obeležila je velika TRAGEDIJA

Pevačica Biljana Sečivanović je javnosti poznata po učešću u takmičenju "Zvezde Granda". Ipak, ono što niko o njoj nije znao godinama jeste da je ona pored pevanja radila još jedan posao.

Naime, Biljana je pevala u Austriji i živela tamo, a dok je učila jezik ona je usput i radila kao manikirka u jednom salonu.

foto: Pritnscreen

Pored toga što je radila dva posla kako bi preživela i snašla se u "belom svetu", ona je jednom prilikom otkrila i jedan težak detalj iz svog života. Naime, ona ima sina Mateju, a samo nekoliko sati pre njegovog rođenja saznala je da je njen sestrić preminuo i da će sahrana biti baš na dan njenog porođaja.

"Nažalost, nisam mogla da se radujem tom biću koje sam ja donela na svet, jer je tog istog dana povorka krenula da odnese dva metra pod zemlju još jedno mlado biće tačnije sina moje rođene sestre Nikolu", rekla je pevačica kroz suze svojevremeno.

foto: Printscreen Premijera

"Nazvali su nekoga u mom okruženju i saopštili. Ja sam već videla koliko je sati i šta se događa, počela sam da urlam na sav glas i tu noć nisam mogla nikako da spavam kako treba, da bi ubrzo posle toga počeli bolovi i porođaj. Teški trenuci, sam u tuđem svetu bez igde ikog svog. Trudim se da zaboravim na to, ali svaki Matejin rođendan podseća na taj trenutak."

Biljana je imala tešku trudnoću, operisala je grlić materice, ali je do sedmog meseca bila na štiklama i radila, kako bi svom detetu obezbedila najosnovnije. U to vreme njen sestrić Nikola se borio sa opakom bolešću, a Biljana je bila uz njega svakog trenutka. Dečak je bio na teškim lekovima "trodonima", a ona ga je gledala u veoma teškim stanjima, kada je imao užasne bolove. Pevačica ga je kupala i vodila računa o njemu, sve do pred sam porođaj kada je morala da se vrati u Austriju kako bi se porodila.

foto: Printscreen/Instagram

Biljana je više puta isticala da je život nije mazio. Jedan dečko iz benda sa kojim je nastupala je podstakao da počne da peva i radi. On je bio prva njena ljubav, koji je u njoj probudio emicije ka muzici. Biljana je samohrana majka, a nedavno je odlučila da dozvoli jednom čoveku da uđe u njen život. Naime, Biljana se udala 19. septembra prošle godine za svog dugogodišnjeg partnera Aleksandra Nedića.

