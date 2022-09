DOBRA ROBA SE NE KVARI: Viki blista od samopouzdanja, NAHVALILA SEBE, a tek šta je rekla za KOLEGE!

Viki Miljković zadovoljna je kako je proteklo prvo snimanje takmičenja “Zvezde Granda” i kaže da su i ukućani primetili da su joj nedostajale kolege.

– Super je prošlo, mirno za sada, neću da kažem dva puta, da se nešto ne bi promenilo. Veći je akcenat bačen na kandidate, imali smo 21. takmičara i da bi svi prošli, morali su da budu kraći komentari. Nisam uzela nikoga, nije bilo dobrog narodnjaka. Ukućani su me zezali da kada sa njima uđem u neku polemiku, oni kažu “Znamo da ti nedostaje takmičenje, ali ne moraš u kući da se svađaš” – rekla je pevačica.

foto: Printscreen

Onda je pomenula porodicu i to u kakvim je odnosima sa suprugom.

– Kod nas je glava kuće Taške, to se zna, patrijarhalno sam vaspitana, ali se nas dvoje sve dogovaramo i radimo zajedno. Nisam takva osoba koja zavodi red, imam svoj stav, ali sam blaga i nežna, ne derem se... Uvek sam komunikativna i mislim da nemam momente kada ustanem na levu nogu. Dobra roba se ne kvari i svaki dan mi je prelep, desi se da me određena situacija iznervira, ali to me drži kratko - rekla je Viki.

Onda se dotakla i teme o privatnom biznisu.

- U poslu sa nekretninama se dešavaju nepredviđeni problemi, imamo dosta zaposlenih, uvek im kažem da mi ne dolaze bez rešenja, a konačne odluke su na meni i tu mi se dešava da budem na mukama. Teže je ovo. Mi ne ulažemo novac, samo prodajemo direktno od investitora, nemamo taj rizik. Napetije je i dinamičnije, ali obožavam taj posao.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

06:43 Viki Miljković van sebe zbog pobede njenog kandidata