"DAČIĆA ZOVEM ČIKA IVICE" Milica Jokić progovorila o vezi sa Lukom, a jedan VAŽAN SAVET dao joj je POLITIČAR

Mladu Milicu Jokić već neko vreme mediji ne nazivaju pevačicom već “Dačićevom snajkom“ što njoj ni malo ne smeta, već joj naprotiv, imponuje.

Milica ne krije da se raduje da zaista bude snajka, što potvrđuje kada javno govori o sjajnom odnosu koji neguje sa liderom SPS Ivicom Dačićem.

foto: Privatna Arhiva

- Prihvatili su me kao svoje treće dete zbog čega sam presrećna. Prvo sam upoznala Lukinu mamu i kliknule smo na prvu jer smo jako slične, imamo iste stavove i mišljenja, a posle sam upoznala i tatu. Divna su porodica, normalni su, deca su vaspitana, bukvalno svaka im čast. Andrea Lukina sestra je takođe predivno dete, i dete za primer - rekla je Milica.

O zvaničnoj tituli snajke još uvek ne bi govorila i mada se baš njen budući svekar oženio jako mlad, naslednik Dačić izgleda nema iste planove.

- Još uvek smo mladi, ne znam. Trenutno je samo veza i sve ide kako treba ali videćemo - dodala je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Za razliku od poznatog tate i poznate devojke, Luka Dačić nije ljubitelj medijske pažnje, i uglavnom izbegava javno da govori što mu lepša polovina ne zamera.

- Slika se uvek kad treba, ispoštuje sve, ali ne želi da daje izjave i to je okej. Uglavnom kada su neki događaji voli da me doveze i a mi pravi društvo čisto i to je to, a nekad i ode kad me odbaci - rekla je Jokićeva.

foto: Kurir televizija, Damir Dervišagić

S obzirom da za Lukinog tatu ali i celu porodicu ima samo reči hvale i tvrdi da neguju divne odnose, Milica je u emisiji Grand magazin otkrila i to kako oslovljava Ivicu Dačića i da li je on kao iskusan govornik nekada savetuje kako da nastupa u javnosti.

- Pa čika Ivice (smeh), a on mene Mici ili Čice - rekla je pevačica i dodala:

- Ne savetuje jer vidi da sam okej, samo mi je rekao da ostanem normalna i da ne dozvolim da me slava ponese. I on je puno napravio u svom životu i stvarno je normalan čovek.

Kurir.rs/Grandonline

Bonus video:

00:33 Marina Visković manifestuje pare