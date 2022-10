DOK SAM PEVALA, VIDELA SAM MEČKU SA DAIRAMA Lepa Lukić otkrila kako se provela u Šapcu na vašaru NASTAO HAOS IZAŠLI POVREĐENI

Popularna pevačica Lepa Lukić gostovala je u emisiji "Puls Srbije" kod poznatog voditelja Ivana Gajića gde je isptičala kako se provela na vašaru u Šapcu.

Kako je istakla nekada je mečka igrala sa dirama po vašarima, a sada se sve promenilo.

- Sve se promenilo. U moje vreme bilo je strašno videti nas koji smo imali neka imena da pevaju na vašaru. Tamo mečka dolazi sa dairama da igra. Moj kolega me je zvao da idemo na vašar jer je hteo da zaradi neki dinar. Rekao mi je "imamo angažman za vašar u Šapcu". Dolazio je čovek sa televizije da snima ko zapravo peva tamo i snimio je nas pevače, pa i tu mečku sa nama. Kada sam to videla nisam smela da idem tamo - kaže Lepa Lukić i dodaje:

- Ja nisam za to bila jer su govorili ne sme da se peva jer mečka igra, pa šta me briga neka igra mečka ne pevam ja sa mečkom. Rekla sam mu neću da idem jer bi to bilo strašno da me snime sa mečkom na vašaru. On je tu rekao da će sve da rastera i da nas neće snimati. Ja sam to prihvatila i otišli smo na vašar. Kako sam krenula da pevam, vidim u daljini mečka ide sa dairama. Odmah sam se okrenula njemu i rekla "evo ide mečka, šta si rekao da je nema"? On je odmah potrčao da skloni mečku, ali se usput sapleo i izvrnuo zglob. Bilo je to jako smešno - ispričala je Lukić.

Popularna pevačica prisetila se vremena kada je ona bila mlada. Kako je istakla, tada nisi mogao da pevaš gde hoćeš.

- Mada u moje vreme si mogao da pevaš gde hoćeš. Međutim, tada je bilo i više druženja jer je postojao Šumatovac gde su se skupljali pevači, muzičari, ali i ljudi koji su hteli da nas angažuju za bilo koju manifestaciju. Tako da smo se skupljali od 1 sat u Šumatovcu i tu je bilo jako lepo druženje. Lepo bi bilo da i sada ima neko takvo mesto da dođemo i ostanemo u tom restoranu koliko god hoćemo - kaže Lepa Lukić.

