"ŠERIFOVIĆKIN BIVŠI MUŽ BIO KAO LEŠ PRED SMRT, BRAT GA NIJE PREPOZNAO!" Drug Miće Nikolića o najtežim danima i braku sa pevačicom

Milorad Mića Nikolić, koji je preminuo 2018, ubraja se u plejadu najznačajnijih muzičkih umetnika bivše Jugoslavije.

Otac popularnog kompozitora Saše Saška Nikolića bio je instrumentalista, kompozitor, producent i pevač. U svom diskografskom opusu imao je više od hiljadu autorskih dela. Bio je drugi suprug Verice Šerifović i veliki prijatelj i saradnik Šabana Šaulića.

foto: Printscreen

Nažalost, teška bolest i smrt sprečili su ga u daljim planovima. Mnogi su ga zaboravili, ali to nije slučaj i sa njegovim prijateljima iz rodnog Šapca.

- Ovaj naš Šabac i kraj izrodio je mnogo muzičkih legendi. Pored Šabana Šaulića, nekoliko ulica od njegove rođen je i Mića Nikolić. Nepravedno je zaboravljen. On je bio muzički Nikola Tesla. Do njegove pojave orgulje su bile isključivo crkveni instrument, nisu se svirale solo. Zahvaljujući njemu one su ušle u narodnu i zabavnu muziku. Prve solo tonove u svetu sa orguljama svirao je Mića. Bio je muzički fanatik, dnevno je vežbao najmanje 10 sati - priča nam muzičareva komšinica.

foto: Damir Dervišagić, Kurir, Printscreen

Mićin prijatelj Ramo ispričao nam je kako je došlo do ljubavi s Vericom Šerifović i razvoda od nje.

- Mićin život bio je jako zanimljiv. Što se tiče odnosa između Verice Šerifović i njega, mislim da je tu blizina učinila svoje. Doveo je jednom prilikom Vericu i njenog muža Rajka Šerifovića na neko veselje da pevaju. Od tada su postali bliski kućni prijatelji. I malo-pomalo, taj prijateljski odnos se pretvorio u ljubav, posle su to oni ozvaničili. Mića se onda preselio za Beograd, tamo su živeli. Posle tri godine došlo je do porodičnog pucanja, pa se Mića vratio kući svojoj porodici i supruzi Ljilji - ispričao nam je Ramo, a onda opisao i poslednje dane života pokojnog muzičara:

foto: Printscreen/Kurir

- Bio je u jako teškom stanju pred smrt. Poslednji put sam ga video nakon operacije srca. Kasnije mu se to pogoršalo, dobio je kancer pluća. Rekli su mi da ga je bolest pojela. Čak ni njegov rođeni brat nije mogao da ga prepozna koliko je propao od bolesti. Strašno. Opala mu je i kosa od bolesti. Izgledao je kao leš. Umro je u kući u Beogradu, na Bežanijskoj kosi - završio je naš sagovornik.

foto: Kurir

Mi smo ovom prilikom posetili i Mićinu rodnu kuću. U njegovom dvorištu imaju ukupno tri kuće, po jedna za svakog brata Nikolića. U Mićinoj ne živi niko, dok u druge dve i dalje žive njegova rođena braća, ali nam oni nisu odgovarali na pozive.

