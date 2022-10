GALA SLAVLJE POVODOM PRVOG ROĐENDANA ĆERKE MIRKE I VUJADINA: Cela porodica na okupu, torta na 4 sprata, a tek kako su SKOCKANI!

Glumica Mirka Vasiljević i fudbaler Vujadin Savić su upriličili veliko slavlje povodom prvog rođendana njihove ćerke Anike.

Veselje najmlađeg deteta okupilo je veliki broj zvanica, a ponosni roditelji posebno su se doterali za ovu priliku.

Vujadin Savić odabrao je tamno odelo i belu košulju, dok je crno-bela odevna kombinacija njegove nevenčane supruge oduševila prisutne dame, a cela porodica bila je na okupu.

Na žurki je, u duhu tradicije, bila i velika rođendanska torta od 4 sprata roze boje.

Mirka je nedavno otvorila dušu o odnosu sa Vujadinom, sa kojim ima četvoro dece.

- Ko je više sa decom u toku tog dana on bude manje tolerantan sa klincima. Onda je ko ima više živaca i strpljenja... Do sada sam ja nekako bila više sa decom. Više smo mi njega pratili, pa sam ja svoj posao kombinovala i gledala da, kad deca imaju raspust, dođem u Srbiju i radim. E sad, s obzirom na to da imam nove projekte, sad više nije da me nema dva puta sedmično, već pet puta sedmično! Videćemo sad šta će se promeniti između Vujadina i mene, da li će se ta uloga u kući promeniti - rekla je tad za medije.

