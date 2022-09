"KAD MI JE TO REKAO, MISLILA SAM DA SE ŠALI!" Mirka razvezala jezik o BRAKU sa Vujadinom: IZNENADILA SAM SE!

Mirka Vasiljević je juče proslavila 27. rođendan, a tim povodom je izašla sa suprugom u provod. Vujadin Savić, poznati sportista, svojoj nevenčanoj supruzi, sa kojom ima četvoro dece, neretko priređuje iznenađenja, a tako je bilo i kada je istetovirao njen lik.

foto: Printscreen/Instagram

Glumica je sada otkrila i da li Vujadin ume da joj potrefi poklon kada su posebni datumi u pitanju.

- Mi smo jako dugo zajedno i odrasli smo zajedno, sazrevali smo i sazrevamo zajedno još uvek, tako da on mene jako dobro poznaje. Nekada mi kaže: "nemam ideju, daj mi predlog, pa se iznenadi", pa ja onda gledam da dam dva, tri predloga da bih se iznenadila, jer stvarno volim da otvaram poklone sa nekim iznenađenjem, a ne da unapred znam. A nekada, naravno, osluškuje šta kažem, pa onda to kupi - počela je Mirka.

Glumica i njen suprug često se sele zbog njegovih angažmana, a trenutno uživaju u Beogradu.

- Zadovoljna sam kada smo tamo negde gde se svi dobro osećamo. Ako smo u inostranstvu zato što je Vujadin tamo zbog svoje profesije i on je zadovoljan u tom klubu, ja sam zadovoljna gde mi živimo, gde god to bilo. Mi smo se stvarno mnogo selili i razne zemlje smo imali, neke zemlje su atraktivne, neke manje atraktivne, ali ako je on bio srećan i ja sam bila srećna. Ako sam u Beogradu duži vremenski period zbog svog posla, naravno da sam srećna i zadovoljna jer radim, stvaram, doprinosim. Samo što naravno, Beograd je naš grad, tu smo rođeni, tu su nam prijatelji, porodica.

foto: Printscreen/Instagram

Konačno je otkrila i kako je reagovala kada je videla da je Vujadin istetovirao njen lik.

- Ja sam neko ko nema nijednu tetovažu. Nisam nikada razmišljala šta bih ja istetovirala, niti šta bi za mene neko istetovirao. Tetovaže su toliko prisutne u današnje vreme, svi ih imaju. Gde god izađete na ulicu, svi su istetovirani. Vujadinu nije ovo prva tetovaža i uvek sam mu govorila: "tvoje telo, ti odlučuješ da li ćeš se tetovirati ili ne". Kada mi je to rekao, mislila sam da se šali, jer on vrlo često voli na moj račun da se šali. I onda kada mi je pokazao, iznenadila sam se. Naravno da mi je drago s neke strane što je želeo takav znak ljubavi da mi pokaže i što se potrudio da mi se i slika koju je istetovirao, dopadne - zaključila je glumica.

Kurir.rs/Telegraf