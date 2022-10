"BILA JE ZBUNJENA I UHAPŠENA": Tea Tairović PRIVEDENA u Nemačkoj, još je u PRITVORU! DRAMA NA AERODROMU

Tea Tairović privedena je u Nemačkoj na aerodromu u Hamburgu, a kako je rekao njen menadžer za Kurir nije reč o finansijskoj policiji, već da je najverovatnije uhapšena jer je prekoračila dužinu boravka u Šengenskoj zoni.

Pevačica je još u pritvoru, a privedena je u ranim jutarnjim satima.

- Bila je vidno zbunjena i malo uplašena, video sam kako je privode - rekao je izvor za Telegraf.rs.

Podsetimo, kako je za Kurir rekao menadžer Nikola Bridžis, pevačica je najverovatnije provedena zbog prekoračila dužinu boravka u Šengenskoj zoni.

"Siguran sam da nije uhapšena zbog finansija. Prema informacijama od ljudi koje su sa Teom tamo, zadržana je jer je prekoračila dužinu boravka u Šengenskoj zoni. Dobio sam neke članke da se radi o finansijama, to znam da nije istina, jer sam se čuo i sa gazdom lokala u kojem je nastupala. Svi znate kako funkcioniše to sa ugovorima koje pevaći potpisuju zbog nastupa u inostranstu. Tea je veoma tražena, i skoro su svi njeni nastupi u zoni Šengena pa je verovatno tu došlo do problema. Ona bi sa našim papirima smela 90 dana da provede u zemljama koje spadaju u Šengej zoni, a to su sve zemlje Evropske unije, pa i Švajcarska. Uskoro očekujemo da je puste, pa ćemo znati detalje informacije", rekao je Nikola Bridžis, menadžer Tee Tairović.

