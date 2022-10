ŠOK INTERVJU VESNE VUKELIĆ VENDI! Urnisala zadrugare, a onda se OBRUŠILA na Dalilu, osudila je za KRVAVE MAJICE I PALJENJA IGRAČKI

Vesna Vukelić Vendi je prokomentarisala najaktuelnije situacije u Zadruzi i žestoko raskrinkala brojna rijaliti imena.

Naime, ona se prvo osvrnula na Ivana Marinkovića i njegov odnos sa Miljanom Kulić i sinom Željkom, te otkrila da li joj je on ikada pričao nešto vezano za njih.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Zadruga

- Nije mi ništa pričao, bila sam akter kada se sve to dešavalo. Imala je test u četvrtoj nedelji. Pre toga smo komentarisali da je on sa njom spavao jedanput, odnosno dva puta, on se čak toga i ne seća. To je bila jedna prolazna avantura. Ne, nije bila veza. Oni su samo imali telesni kontakt, odnosno se*s. To je pokazatelj da ljudi moraju da vode računa kada ulaze u se**ualni odnos, jer se ipak na kraju pokaže, da dete nije rezultat ljubavi. Dete je posebna tema i to je dar od Boga. Ali, kada se do deteta dođe putem avanture ili posle neke lude žurke, kada se svi napiju pa se ne zna ko sa kim spava, pa se iz toga dobije dete, onda je sve pogrešno nasađeno. Avantura nije bila napravljena da bi se pravila kombinacija, već da se zadovolje te muške potrebe, ali i ženske. Miljana je imala tu povratnu reakciju. Mislim, ako te neko odvuče u tri sata i kaže: "Hajde da imamo se*s", to nije veza. Veza je kada se upoznajemo, kada vidimo, zato je jako važno da upoznamo čoveka. Mi moramo da znamo ko je ta osoba preko puta nas. Moramo da znamo da li voli da čita knjige, kakva je osoba, da li je parazit... Najlakše je da se tela spoje, hemija proradi, demon bluda je tu i posle dolazimo do ovog problema koji se nikada neće rešiti. Ona ima alibi u svojim rukama, a to je dete. Može uvek da mu prigovori za to da nije otac - istakla je Vendi, te dala svoj sud o njegovom neplaćanju alimentacije:

- Te alimentacije, to je vrlo škakljiva tema. Njegova bivša žena je imala problem. Ivan je čovek koji nema stalan posao. To sve zavisi od finansijske moći čoveka i jedno što znam da je pun ljubavi prema svom detetu i da ne bi izbegavao alimentaciju, da je mogao da ispuni zahteve.

foto: Printscreen

Kako je Maja Marinković pre nekoliko dana raskinula sa Markom Markovićem, Vendi je prokomentarisala i taj odnos.

- Taj Marko je bivši dečko njene drugarice. Ako se uzme u obzir ona priča od pre, nameće se pitanje: "Da li Maja ima fetiš"... Na zauzete i na bivše momke ili muževe svojih prijateljica. Ako su bivši, onda je to dobro, ali opet, nije dobro imati nešto sa nekim ko je bio intiman sa nekim tebi bliskim. To je tema koja se dešava i u spoljnom svetu. Svi su bili sa svima. Većina pevačica koja se tu slika, sve su bile u krugu dvojke, mislim nema ko se nije ukrstio. Ja sam zgranuta! To se zove jedan primitivizam, na taj krug dvojke, ne na Maju. One šalju takvu poruku da je to normalno, onda Maja, kao jedan podmladak misli da je to normalno. Neću da osudim Maju, nego te gurue koji upropašćavaju ovu omladinu i šalju jednu ljigavu poruku, a to je: "Slobodno se ukrštajte" - istakla je Vukelićeva.

Ona je iznela i svoj stav o Zorici Marković za koju jedni misle da je dvolična, dok su drugi sigurni u njenu iskrenost.

- Dobro, Zorica nije ni jedno ni drugo, ona je petolična, osmolična, desetolična, dvadesetolična. Ima tu podeljenu ličnost. Nikad se ne zna ko koliko ima tih dvoličnosti u sebi. Kod nje reč nema težinu. Ona je postala to što je postala, ipak snagom svojih kvaliteta i to nikako ne može da se omalovaži. Ima ona svoj neki jasan, za nju, stav i sa njom ne mogu ove kokoške da se obračunavaju, sa njom se obračunavaju neki jači polu-giganti - odgovorila je Vendi, pa otkrila ko je po njenom mišljenju duhovno nečist.

foto: Printscreen/Zadruga

- To je dosta! Nemaš duhovno nečiste, to su lica, nisu ličnosti. Ta lica žele tu neku afirmaciju. Oni nemaju kapacitete, a kada neko nema kapacitete, znači da je srljao kroz život i zaglavljivao se u mulju i sam je po sebi mulj nečist. Ja se nisam bavila licima, ne bavim se licima, bavim se ličnostima. Najbolji među njima je Ivan Marinković. Svaki rijaliti je novo potvrđivanje, kao i svaki dan u životu. Miki, Mića i tako ti... Ja baš nešto u njihovo mišljenje ne gajim puno poverenje. Miki, ima jako dobrih osobina, prošle godine je hvalio neke ljude koje nikako nije smeo, a bili su prepuni otpadništva i ljigavštine. Ide linijom manjeg otpora ili ne vidi, ali verovatno ne vidi. On je branio te neke kvazi prijatelje, a nije ni jednog trenutka dao pravu definiciju njihovog nekvaliteta, pa se vidi da nije dorastao, iako kažem da ima drugih osobina. Jednu osobinu mu nikad neću zaboraviti, tu me je kupio, ali ja sada moram da budem objektivna - govori Vesna, pa nastavlja:

- Ogrešio se prema Dejanu, nije shvatio da je on bio robotiran i pod magijom i nije shvatio da je ovo pravi Dejan. Hvala Bogu posle krvave majice, desilo se da se neko dokopao toga ko treba i da odnese u jednu svetinju, gde su čitali molitve protiv demona. Onda vidimo da je palila ono što je palila, pod izgovorom da su to igračke i dešava se taj metafizički kuršlus, a to je da mu se ona nije obratila, a da on nije pokazao empatiju. Kad se odrobotiralo sve, to je Miki trebao da vidi, ali očigledno da ne vidi i ne razume - zaključila je Vendi.

Kurir.rs/Pink

