OTAC MU JE POLITIČAR, BOSNU NAPUSTIO ZBOG STUDIJA: Bosanski pevač sad sa BOGATIM dečkom dizajnira TORBE, a cena prava sitnica

Pevač Fuad Backović, zvani Deen (39), u Americi je pronašao ljubav, ali i krenuo i sa biznisom. Pošto se pre nekoliko godina povukao sa domaće javne scene, Deen se preselio u Los Anđeles.

Osim što je izgradio karijeru u modnom biznisu, započeo je ljubavnu vezu sa art direktorom Vilom Firsonom Trećim, s kojim je sada krenuo u dizajnerske vode i predstavio prvu kolekciju torbica, pišu bosanski mediji.

Din i Vil na društvenim mrežama često objavljuju zajedničke fotografije, a pevač se sada pohvalio i modelom koji su osmislili u suradnji s brendom Namastate iz L.A.

- Eko-futurist. Kad dizajn sretne umetnost. Predivna održiva luksuzna torba za laptope, kupovinu, piknike, poklone i mnogo toga. Danas počinje pretprodaja! Ograničena serija - napisao je Din.

Cena torbica, kako piše bosanski medij, u pretprodaji je 550 dolara, a dolaze u četiri boje - crvenoj, plavoj, crnoj i smeđoj boji.

Deen je muzikom počeo da se bavi još sa 12 godina, a 1997. godine postao je frontmen boy benda-a "Seven up". Godine 1998, Deen je dobio ponudu da nastupa za hor opere. Njegove glasovne mogućnosti su zapazili iz Nacionalnog teatra Bosne i Hercegovine, a on je prihvatio da učestvuje u operi Karla Orfa "Karmina Burana".

Krajem 2000. povukao se sa muzičke scene i odselio se iz Bosne i Hercegovine, i to zbog fakulteta.

On je, naime, upisao fakultet modnog biznisa na Institutu Marangoni u Milanu, koji je i završio.

Inače, pevačev otac je bosansko-hercegovački političar Zaim Backović, međutim Deen je svojevremeno rekao da zbog toga nije imao privilegije na javnoj sceni.

Nakon sedam godina života u Milanu, Deen se preselio u Los Anđeles, gde i dalje živi i gde je pronašao ljubav.

Već neko vreme je u vezi sa umetničkim producentom Vilom Farsonom, a nedavno su počeli na društvenim mrežama da objavljuju zajedničke fotografije.

Deen se, inače, više ne bavi muzikom, već modom, i radi kao stilista za venčanja.

