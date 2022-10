GOLUBOVIĆKA U ZADRUGU POBEGLA OD MANIJAKA! Jeleni zaljubljeni fan UPAO u kuću na Avali, mesecima preživljavala HOROR! ŠOK DETALJI

Jelena Golubović pojavila se u "Zadruzi 6" kao jedno od najvećih iznenađenja.

Rijaliti zvezda je dugo vagala da li da prihvati ponudu produkcije i da se ponovo nađe u ovakvom formatu, s obzirom na to da je imala brojne poslovne obaveze kako ovde u zemlji, tako i u Rusiji, gde je u poslednje vreme često boravila.

foto: ATA images

Ipak, kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, glavni razlog za njen ulazak u "Zadrugu" bio je strah za ličnu bezbednost, jer je Jelena već duže vreme na meti manijaka, koji ju je pratio u stopu.

foto: Aleksandar Panić

Kako navodi naš sagovornik, Jelena je u realnom životu poslednjih meseci imala pravu dramu.

Ona se našla na meti jednog manijaka, u pitanju je mlađi muškarac, koji ju je bukvalno pratio u stopu. Navodno, on se ludački zaljubio u nju, došao je i do njenog broja telefona, ali ga je ona blokirala. Pisao joj je da želi da ostari sa njom, da samo sa njom želi decu, da će joj ispuniti sve želje. Njoj je sve to u početku bilo zanimljivo, ali je kasnije vrag odneo šalu.

foto: Kurir

Nasrtljivi mladić je, priča naš izvor, otišao i korak dalje, pa se pojavio u njenoj kući na Avali, gde Golubovićka provodi dosta vremena. Jedne večeri je, kada se vraćala iz obližnje prodavnice, u kući zatekla mladića koji je opsednut njom. Rekao joj je da ih sad niko neće razdvojiti i da su konačno zajedno. Jelena je pretrnula od straha, ali se nekako u momentu pribrala, odgurnula mladića, istrčala napolje i počela da viče. Manijak se, kako kaže sagovornik Kurira, uplašio i pobegao.

foto: Aleksandar Panić

Rediteljka o ovom događaju ništa nije rekla ni majci Svetlani da je ne bi sekirala. Nedugo zatim, otišla je na pregovore sa produkcijom, a zatim i u Rusiju, kako bi se sklonila od svega.

Kurir.rs/A. Panić

