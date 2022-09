UŠLA JE U ZADRUGU 6 I IMA POSEBAN ZADATAK: Golubovićka u TAJNOJ MISIJI, evo ko je prvi na udaru, a ako napadnje NJU biće krvi

"Zadruga 6" počela je burno i već se naziru prvi sukobi, nesuglasice a možda i neke nove ljubavi. Ono što je mnoge iznenadilo jeste ulazak Jelene Golubović koja je rekla da se više neće vraćati u rijaliti i da se sada bavi ozbiljnim poslovima.

Ipak, pozamašna suma novca i izazovan zadatak učinili su da dobije amneziju šta je pričala.

- Jelena je jedva dočekala poziv Mitrovića da ponovo bude deo rijalitija jer je njoj to duševna hrana. Ona voli da bude u centru pažnje, pa makar i skandali bili povod. To se moglo videti već na početku kada se valjala po podu, a onda u uživo programu pokazala grudi. Osim što je dobro plaćena da pravi haos, Jelena je skovala plan da sve učesnike nervira, naročito one već poznate javnosti koje misle da su favoriti. Zato se za rijaliti spremala mesecima. Prikuljupljala je informacije o svakom od njih i sada ih ima u rukavu. Samo čeka kada će da ih ispali, kaže izvor blizak Jeleni.

- Ne možete da shvatite šta ona sve zna. To su sve stvari koje niko od njih ne bi voleo da se saznaju. Najviše se ustremila na Kristijana Golubovića iako to sada tako ne deluje, ali njaviše informaciji ima o njemi i Maji Marinković. Ako progovori i kaže sve što zna, Maja će poludeti. Dosta se raspitivala i o Urošu Ćertiću, Ša i Aleksandri Nikolić. Naravno da je spremna i za okršaj sa Lepim Mićom sa kojim vodi rat iz rijalitija u rijaliti. Neće biti dobro ako se sukobi sa Zoricom Marković jer je pevačica spremila dobar dosije o njoj, koji joj se neće svideti. To bi tek bilo "udario tuk na luk".

Prema rečima našeg izvora, Jelena najpre planira da zagorča život Maji Marinković, a onda će se posvetiti onom ko bude izbio u prvi plan. - Mislim da je želela na početku da provocira Ivana Marinkovića, ali da su joj Maja i Uroš došli nenadano. Ipak, kako je bila spremna brzo je odreagovala i sada sa njima ratuje. Ona je spremna na sve, tako da se njena majka plaši šta bi u ovom rijalitiju mogla da uradi. Taktika će joj biti da se udruži sa Miljanom Kulić kako bi Ivana Marinkovića dovela do ludila, ističe naš izvor.

