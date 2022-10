ŠOK PRIZNANJE NEDE UKRADEN! Otkrila DETALJE poznanstva sa Gadafijem, a uz ovaj njen hit PUKOVNIK se zaljubio i to u Sarajevu

Neda Ukraden, čija promocija autobiografije "Zora je" čeka u četvrtak, otkrila je vezu između jednog od njenih najvećih hitova i poznanstva sa Muamerom el Gadafijem.

- Kada sam ja upoznala Gadafija, bilo nas je 106, bila je to neka kulturna delegacija. Kada nas je primio u taj neki veliki šator, koji je bio sjajan i svilen. Bilo je neko dvorište, neka njiva. Slušali smo dosta o njemu, a on dolazi kao neki ''beduin'', mi vidimo stvarno Gadafi. Imamo i sliku od tada, mi smo se zvanično i predstavljali tamo, a trema je bila baš prisutna. Govorila sam o sebi po nešto, otpevala sam deo mog najvećeg hita ''Zora je svanula'', a on je rekao da zna tu pesmu! Desilo mi se i sa zvaničnik koji je dolazio, takođe pevao i to mnogo dobro, a na kraju se ispostavilo da je studirao u Sarajevu, tamo oženio i uz tu pesmu upoznao ljubav svog života - otkrila je Neda u Amidži šou.

