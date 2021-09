ZBOG OVE PESME PLAKALA JE CELA JUGA: Neda Ukraden OTKRILA TAJNU nastanka ČUVENOG HITA Zora je! Tekst je bio POTPUNO drugačiji

Popularna pevaica Neda Ukraden otkrila je kako je nastala numera "Zora je" koju joj je napisala Marina Tucaković.

Pesma zbog koje je, doslovno, plakala cela Juga i danas važi za neprevaziđeni hit, a kako je Neda otkrila, u njega u početku niko nije verovao, a sama pesma imala je potpuno drugačiji tekst od ovog danas.

- Zora je pesma koja je moj najveći hit, to je bila pesma u koju niko nije verovao. Prvobitno je trebalo da se zove "Milane labude", a meni se dopala melodija. Drugačije se tada radilo. Ja sam htela da bude zora je ili ponoć je i njoj se dopalo kako sam ja to zamislila.

- U to vreme Marina se porodila sa svojim prvim sinom, imala je naravno puno posla kao majka oko male bebe, koja je imala problema sa zdravljem, a mi smo imali malo vremena. Kada je to otišlo u etar u februaru 1985. godine, ja nisam mogla ulicama da hodam. Prvo slušanje i narod je dolazio oko mene, ja nisam mogla da verujem o čemu se radi - kaže Neda, koja je navela da su strani producenti dolazili i prepoznali kao veliki hit.

- To vam je kao sedmica na lotou, to je san svakog pevača. Ali to nije bio hit koji je rađen na mišiće - kaže Neda Ukraden, koja dodaje da sada završava svoju knjigu.

