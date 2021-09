KOLIKO SMO TROŠILE, MOGLE SMO KUPITI 5 VILA NA DEDINJU: Neda Ukraden kroz SUZE otkrila tajne druženja sa Marinom! Bila je SVETSKA

Smrt Marine Tucaković posle borbe s opakom bolešću nema koga nije rastužila od estradnih zvezda.

Sarađivala je sa svima, a njen odlazak potresao je veoma i Nedu Ukraden, kojoj je Marina napisala pesmu s kojom je doživela najveći uspeh u karijeri, "Zora je". Neda se prisetila momenata s Marinom i nastanka čuvene pesme.

"Pesma se zvala 'Milane, labude', išla je 'Čuješ li, ne mogu bez tebe'. Te godine sam se upravo razvela od sada već pokojnog supruga... I mi to pošaljemo Marini, Đorđe Novković i ja, mi se čujemo telefonom. Mi to prepustimo Marini koja se u tom momentu porodila s prvim sinom, pokojnim Milošem. Mali je bio beba, a mi izdajemo album... Nemamo još ni P od pesme. Bilo je panično vreme, jer su bekvokali trebali da pevaju svoje, a mi ih nemamo. Marinu zovemo, Marina opet kaže nešto, pa mi dodamo, pretumbamo i ostalo je tako kako je ostalo. To je najprodavaniji album svih vremena u Jugslaviji. Niko nije verovao u tu pesmu osim mene lude. Drama se desila oko te pesme, otišlo je tako kako je otišlo", ispričala je Neda.

"Marina je često upadala i pomagala, bila je žena vrlo fleksibilna, inteligentna, duhovita. Družile smo se od 1975. godine. Žena je bila zgodna, privlačna, atraktivna, svetska! Bilo je fantastično to druženje, ali ona je imala taj neverovatan dar jednog psihologa koji je tačno znao šta. Mi smo se njoj ispovedali, išli smo kod nje... Ima mojih biografskih detalja u tom opusu; ja budem razočarana, a ona napiše pesmu "Boli, boli". To je meni moj omiljena pesma ceo život. Ljudi to ne znaju. Ona je napisala sjajne stihove za pesmu 'Došlo doba da se rastajemo'... To je pesma o raspadu Jugoslavije, nećete verovati. To je samo mogla genijalna žena poput nje napisati", istakla je Neda.

"Njoj kad klikne to nešto, to su bile genijalne stvari", dodala je, pa otkrila i nepoznate stvari o Marini ističući da nije bila sujetan autor.

"Malo ko zna i neke druge njene osobine. Pre svega je bila jedna velika lafica. Nije to bilo uobičajeno druženje, nisam se tako družila s drugim autorima. Ona je lucidna, ona kapira, ona sluša tuđe hitove, zna da prizna da je neko drugi sjajno uradio nešto, ne mora onda da bude koautor toga. Bila je takođe jedna moderna žena, ali i tradicionalna. Bila je vezana za majku i te godine kad joj je majka umrla, a i moja je bila nešto bolesna, napisala je 'Majko, majko'", zaplakala je Neda u Jutarnjem programu na TV Prva.

"Otkriću vam tajnu. Ona je sjajno kuvala! Nas je spajala ljubav prema kulinarstvu i ljubav prema krpicama i modi. Bože, koliko smo trošile, mislim da smo mogle kupiti pet vila na Dedinju! Ja sam to i iznosala, a Marina nije imala baš toliko prilika... Ona je to toliko volela, evo, sad je gledam kako mi to nosimo i biramo i probamo. Nismo se mi stalno družile i pile kafu, da se razumemo, daleko od toga, a o sukobu nema ni reči. Daj Bože da je u svačijoj karijeri bilo 'Zora' i takvih velikih hitova", poručila je pevačica i na kraju u suzama dodala:

"Hvala ti Marina za sve što si uradila. I iskreno saučešće Futi i Laći".

