SAMO JEDNU SLIKU DRŽALA JE U NOVČANIKU: Ceo život Marinu su pratili problemi, za jednim je ČEZNULA i nije volela NEDELJU!

Najpoznatiji srpski tekstopisac Marina Tucaković preminula je juče, u 67. godini, nakon duge borbe sa teškom bolešću.

Marina je svojevremeno otkrila pojedine detalje iz svog privatnog života o kojima gotovo nikada nije javno govorila.

Budući da je napisala jedan od Džejevih najvećih hitova "Nedelja", voditeljka je upitala tada Marinu kojih nedelja se seća, a koje joj možda nedostaju, na šta je Tucakovićeva odgovorila:

- Znaš kako Vesna, ja nisam osoba koja žali za prolivenim mlekom. Kada sam bila mlada nikako nisam volela nedelju, zato što nikada nisam volela obaveze, a nedelja, znalo se da mora da se ruča sa mamom, tatom, bakom dok je bila živa. To je mene strašno smaralo. Međutim kada sam se udala i kada sam dobila porodicu, volela sam nedelje kada smo Futa i ja sa klincima odalzili kod njegove pokojne majke na Konjarnik na ručak. To je imalo neke posebne draži i naravno da mi te nedelje nedostaju - izjavila je Marina, a voditeljka je konstatovala da joj je trebalo deset godina da nagovori Marinu da dođe u njenu emisiju.

- Znate kako, ne mogu da kažem šta me je inspirisalo da napišem 'Nedelju'. Dobila sam muziku, a recimo strofe sam uradila odmah. Ali refren je negde zabagovao i nikako da se rodi. Sva sreća nismo žurili i tada je sve bilo opuštenije. Sigurno je bila nedelja kada sam to pisala i nekako mi nešto kliknulo i samo se pisalo od sebe. Imala sam Džeja u glavi, dete koje se smucalo po svetu, cela ta njegova priča, bez nekog porodičnog života - objasnila je Tucakovićeva i odgovorila na konstataciju da je uspešna žena:

- Činjenica je da sam uspešna, a i da sam jaka. Sigurno. Svašta sam pregurala, ali ne vidim što bih bila jača od neke domaćice koja trpi i bori se za svoju porodicu. Ili za sebe. Mrzim da spremam kuću i perem sudove, volim jedino da kuvam. Veoma sam često kod kuće, ne volim da izlazim, volim porodičnu atmosferu. Volim da sedim uz kasetofon, da razmišljam, čitam. Pićence, cigara i meni je dovoljno.

Na pitanje kako izgleda kada piše pesme, potrudila se slikovito da opiše:

- Dobijem muziku na CD, pre su bile kasete i mislim da sam tada nekako najbolje radila. Imala sam strah od CD, da li ću to znati, pošto veze nemam sa tehnikom. Legnem u tu svoju malu radnu sobu, pored mene CD, papir olovka, kapućino, rakija, cigara i pišem. Totalni haos, ja samo u njemu najbolje funkcionišem. Nikada se neću dovesti u red. Puštam muziku i filmove. Nekada to izađe iz mojih ličnih priča i maštanja, a nekada tako nešto i zamišljam. Ili kada pišem za Džeja, ja razmišljam o njegovom životu, malo neke psihologije, otprilike tako to ide - ispričala je Marina.

Ona je tom prilikom otkrila i jednu anegdotu, o tome kako je Zdravko Čolić komentarisao pesmu „Zmaj“ koju je Marina napisala za Alena Islamovića i Indiru Radić.

- Jednom mi je Čola rekao: „Maki, pa ti si opasna po neke ljude, pazi šta pišeš. Kada si napisala onog „Zmaja“ za Indiru, to su se ljudi sekli, poistovećivali su svoje sudbine sa tom pesmom. Jel ti znaš da neko može da se ubije zbog tih tekstova?“. Samo sam mu govorila: "Jao nemoj molim te". Ja sam veselog srca i strašno mi teško padne kada tako nešto čujem. Nije to baš toliko ozbiljno - opisala je Tucakovićeva.

Na pitanje Vesne Dedić da li je nekim pesmama naslutila svoju sudbinu, Marina je rekla:

- Pesmom 'Idi dok si mlad' naslutila sam bračni kolaps između mene i Fute. Pisala sam pre nego što mi se desilo. I to kada mi kažu imala si inspiraciju, kažem "ne, nisam imala inspiraciju, ja sam to napisala unapred". Rekli su mi kako sam predvidela raspad Jugoslavije Džejovom pesmom „Ni na istok ni na zapad“, posle su to pevali na frontu vojnici. Možda imam neku intuiciju, svi umetnici su intuitivni, mogu da predvide neke nesreće - izjavila je Marina i otkrila da joj je omiljena pesma 'Stani stani Ibar vodo' te da tu pesmu često naručuje u kafani.

Postojale su stvari koje su joj falile, te je opisala šta je priželjkivala da joj se ostvari.

- Čeznem da sve bude u redu, jer su kod mene celog života bili neki problemi. Sa decom, sa mužem, sa roditeljima, te bolnica, Miloš je sa šest meseci imao tešku operaciju zavezanih creva, zapravo dve operacije. Tako da sam ja stalno bila u strahu za tu decu, časna reč. Samo bih volela da sve bude u redu i da imam malo mira. Ne mora baš totalno mirno, samo da se isčupam iz tog haosa - ispričala je Tucakovićeva, a kada ju je Vesna upitala čiju fotografiju nosi u novčaniku, pomenula je sina Miloša, koji je preminuo pre 13 godina.

- Samo Miloševu - kratko je izjavila u emisiji "Balkanskom ulicom".

