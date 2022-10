"IZGUBILA SAM BEBU U PETOM MESECU I PALA U DEPRESIJU" Naša pevačica prošla kroz agoniju, završila na LEKOVIMA

Aleksandra Ilić iz Niša pojavila se u takmičenju "Nikad nije kasno", a sada je podelila detalje svoje borbe za potomstvo.

Aleksandra se pevanjem bavi 26 godina, ali do sada nije imala hrabrosti da se pojavi u nekom muzičkom takmičenju.

-Nekako ranije nisam imala hrabrosti, udala sam se rano, imam sina koji ima sada 19 godina. Njemu sam bila potpuno posvećena i svojoj porodici. Prošle godine kada sam napunila 40 godina, već tada sam razmišljala da dođem ovde, ali mi se nije dalo. Poslala sam prijavu, ali nije htela da ode, kao da je nešto bilo blokirano, ali sam ove godine uspela da se prijavim iz prvog puta - počinje priču veteranka za Grand i otkriva da je talenat za pevanje nasledila od oca koji se dugo bavio muzikom.

- Ja sam rasla uz tu muziku koju je moj otac radio. On je u jednom momentu napravio veliku muzičku pauzu, pa sam ga ja nagovorila da se vrati, da bi on mene uveo u taj posao. Imala sam sedam godina kada je on prestao da peva, nekako mi je to palo teško. Navikla sam na ta njihova okupljanja i svirke, pa sam uspela da ga nagovorim da se vrati - dodaje Aleksandra.

Iako se rano udala, od muža je imala apsolutnu podršku kada je u pitanju muzika, pa danas ponekad i nastupaju zajedno.

- I suprug mi je muzičar, tako da sam imala od njega veliku podršku da se bavim pevanjem. Sve zajedno radimo i dobro je za sada - priznaje ona.

Aleksandra je podelila i jedan težak period koji je preživela – gubitka bebe, a njena priča treba da posluži kao pouka svim parovima koji se bore za potomstvo.

- Moj sin je tada imao 4 godine, a ja sam u petom mesecu izgubila još jednu bebu. Posle toga nisam mogla da ostanem trudna, ne znam iz kog razloga, kod mene je sve u redu. Oduvek sam volela da imam više od troje dece, tako sam uvek govorila, međutim nije se to dalo. Teško sam tada to podnela, pala sam u depresiju, pila sam lekove. Ja to ne krijem i o tome pričam javno, mislim da tako nešto treba da se kaže. Hvala Bogu, evo dobro sam, živa, zdrava i tu sa vama. Jesam tada mnogo žalila, ali sam na kraju rekla ko zna za šta je to dobro. Kad god tako pričam sa ljudima koji imaju takav problem, ja se trudim da im pomognem i olakšam, ali svako to drugačije doživi – otkriva takmičarka za "Grandonline".

Na kraju je priznala da i sada zaplače kada su neke emotivne pesme u pitanju, a posebno je pogodi jedna numera.

