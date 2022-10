ZVEZDE GRANDA I NIKAD NIJE KASNO PRELAZE NA PINK! Evo kada kreće emitovanje emisija

Muzičko takmičenje "Zvezde Granda" i "Nikad nije kasno" ponovo će biti emitovani na Pink televiziji od novembra, a prva emisija ZG biće u dosadašnjem terminu, subotom od 21 čas.

Naime, direktor "Pinka" Željko Mitrović i vlasnik "Granda" su postigli dogovor u sredu, a do zvaničnog potpisivanja ugovora doći će u petak, te će nova sezona emitovati na "ružičastoj" televiziji.

foto: ATA images

Iako se spekulisalo da će "Zvezde Granda" ostati na Prvoj televiziji, došlo je do promene, a emitovanje nove sezone će početi početkom novembra.

Takođe, na televiziji Pink biće prikazivane i emisije "Pratkična žena" i "Grand specijal", saznajemo od izvora.

foto: Z.K.Munja

Podsećamo, danedavno Saša Popović nije mogao da odgovori novinarima gde se emitovati šou koji se snima pod njegovom dirigentskom palicom. On je podsetio sve da Lepa Brena i on više nisu vlasnici "Granda" i da on vodi pregovore ni gde će se "Zvezde Granda" emitovati niti ko će sve biti u žiriju.

Inače, svima je već poznato da su u novoj sezoni u žiriju Ana Bekuta, Dragan Stojković Bosanac, Marija Šerifović, Svetlana Ceca Ražnatović, Đorđe David, Viki Miljković, Aleksandar Milić Mili i Snežana Đurišić. Za razliku od prethodne sezone, u ovoj sezoni neće biti produkcijskog žirija u kome će biti Mili i Snežana, već će njih dvoje biti ravnopravni sa kolegama iz stručnog žirija.

Kurir.rs/I.B.

